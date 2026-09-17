Dos militares destinados en Ceuta han sido evacuados al hospital Gómez Ulla de Madrid tras sufrir lesiones durante intervenciones en la ciudad, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

Lee tambien: Ester Muñoz pide más protección para los militares tras la agresión en Ceuta

Dos militares españoles han sido trasladados desde Ceuta al hospital Gómez Ulla de Madrid después de resultar heridos durante actuaciones en las calles de la ciudad autónoma, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa.

Uno de los militares presenta una luxación de rodilla y el otro una fractura de peroné que, según ha explicado Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), requirió intervención quirúrgica.

Lee tambien: ATME eleva a las Cortes la alerta por trampas contra los militares desplegados en Ceuta

Según la información facilitada por ATME, las agresiones se produjeron la semana pasada durante dos intervenciones diferentes. La primera tuvo lugar durante un forcejeo cuando un militar intervino para evitar un delito, mientras que la segunda ocurrió durante la identificación de un grupo de personas.

Defensa ofreció a los militares la posibilidad de ser trasladados al hospital Gómez Ulla para recibir tratamiento por las lesiones sufridas, una opción que aceptaron.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este jueves a los dos militares ingresados en el centro hospitalario madrileño para trasladarles su apoyo y reconocimiento.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que mostró su respaldo a los militares heridos durante las últimas semanas mientras desarrollaban sus funciones.

Las asociaciones profesionales de militares han reclamado medidas ante las agresiones sufridas por efectivos desplegados en Ceuta y han solicitado que puedan utilizar la fuerza proporcional en determinadas situaciones de riesgo.