España trasladará a la Unión Europea un paquete de medidas para reforzar el papel de Ceuta y Melilla, entre ellas una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas.

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El Gobierno español planteará ante la Unión Europea un refuerzo de la presencia comunitaria en Ceuta y Melilla con el objetivo de consolidar su integración institucional dentro de la arquitectura europea. Entre las medidas propuestas destaca la solicitud de un despliegue permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado la propuesta a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. El paquete de medidas fue aprobado por el Consejo de Ministros y busca que la singularidad geográfica de ambas ciudades tenga un reconocimiento estable dentro de la UE.

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Frontex es la agencia europea encargada de coordinar la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Actualmente participa en operaciones puntuales, pero España pretende que su presencia en Ceuta y Melilla sea continua y con capacidad operativa permanente.

Entre las funciones de la agencia se encuentran la vigilancia terrestre y marítima, el análisis de riesgos, el apoyo en procesos de identificación, el control documental y el refuerzo operativo en situaciones de presión migratoria.

Para sus actuaciones, Frontex utiliza equipos especializados, tecnología de detección, drones, sensores marítimos y unidades de apoyo formadas en procedimientos europeos de control fronterizo.

Según la propuesta del Gobierno, una presencia fija en Ceuta y Melilla permitiría mejorar la coordinación con España y reforzar la gestión de una frontera exterior de la Unión Europea con características particulares.

Además del despliegue de Frontex, España solicitará que Ceuta y Melilla tengan representación en el Comité Europeo de las Regiones y plantea su entrada definitiva en la Unión Aduanera. También incluye la petición de un marco financiero específico que tenga en cuenta la situación geográfica de ambas ciudades.

Albares ha defendido que la frontera sur española requiere una respuesta europea sostenida y ha destacado la importancia estratégica de Ceuta y Melilla dentro de la Unión Europea.

El ministro también ha señalado la proximidad del Sahel y la situación de seguridad en esa región como uno de los elementos que hacen necesario reforzar la cooperación europea.