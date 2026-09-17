La diputada del PP Ester Muñoz ha reclamado al Gobierno que conceda la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta tras la agresión sufrida por dos efectivos evacuados al Hospital Gómez Ulla.

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La agresión sufrida por dos militares destinados en Ceuta ha provocado una nueva reacción política. La diputada del Partido Popular Ester Muñoz ha reclamado al Gobierno medidas para reforzar la protección jurídica de los efectivos desplegados en la ciudad autónoma.

Muñoz publicó un mensaje en la red social X en el que pidió que los militares reciban «inmediatamente» la condición de agentes de la autoridad y reclamó que cuenten con órdenes claras durante sus actuaciones.

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La diputada del PP escribió: «¿A qué espera el Gobierno para dar la condición de agentes de la autoridad a los militares con órdenes claras? ¿A que haya una desgracia mayor? Cuánta irresponsabilidad».

La petición llega después de que dos militares fueran evacuados desde Ceuta al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras resultar heridos durante intervenciones realizadas en la ciudad autónoma.

Según la información facilitada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), uno de los militares sufrió una luxación de rodilla y otro una fractura de peroné que requirió intervención quirúrgica.

Desde el Partido Popular sostienen que reconocer a los militares como agentes de la autoridad permitiría reforzar su protección legal ante posibles agresiones y mejorar la respuesta jurídica frente a quienes ataquen a estos efectivos.

La formación también reclama reforzar los protocolos de seguridad y mejorar la coordinación entre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las actuaciones de apoyo en frontera.

El Ministerio de Defensa confirmó el traslado de los militares heridos y la visita de la ministra Margarita Robles al Hospital Gómez Ulla, aunque no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias concretas del incidente.

La agresión ha abierto de nuevo el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en misiones de apoyo dentro del territorio nacional y el marco jurídico aplicable a sus actuaciones.