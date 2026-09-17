El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución impulsada por el Partido Popular Europeo sobre la entrada masiva registrada en Ceuta el 30 y 31 de julio, con referencias a la frontera y la seguridad europea.

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El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que incluye una enmienda sobre la crisis de Ceuta tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El texto fue impulsado por el Partido Popular Europeo y salió adelante con el apoyo de los grupos populares, ECR, Patriots y Renew, mientras que los socialistas europeos votaron en contra.

La resolución forma parte de un debate sobre la protección de la integridad territorial, las infraestructuras críticas y las amenazas híbridas dentro de la Unión Europea.

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El documento incorpora una condena al episodio ocurrido en la frontera sur de la Unión Europea y reclama una investigación para esclarecer las circunstancias, la planificación y la ejecución de los hechos.

La resolución aprobada también aborda la utilización de los flujos migratorios irregulares como una herramienta de presión sobre un Estado miembro y pide reforzar la protección de las fronteras exteriores comunitarias.

Además, el Parlamento Europeo solicita que Marruecos cumpla sus compromisos en materia migratoria y que la relación de asociación con la Unión Europea se base en el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.

El texto recoge también referencias a las advertencias realizadas antes de la crisis por autoridades locales y servicios de seguridad, así como a las peticiones trasladadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta durante esos días.

La resolución incluye una petición para que se recuperen las condiciones de normalidad en Ceuta y se apliquen los procedimientos necesarios en materia de retornos.

Asimismo, el Parlamento Europeo señala que España no solicitó formalmente el refuerzo de organismos europeos como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea hasta el 28 de agosto, según recoge el documento aprobado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había defendido previamente que lo ocurrido en la ciudad debía interpretarse como un episodio diferente a una crisis migratoria convencional y había reclamado una respuesta acorde a sus características.