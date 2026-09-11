La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado la intervención urgente de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado tras la difusión de un vídeo donde se observa la preparación de trampas caseras destinadas a provocar la caída al vacío de militares en zonas de riesgo de Ceuta.

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En las imágenes se aprecia a un individuo colocando piedras sueltas sobre cartones para desestabilizar a los efectivos durante el ejercicio de sus funciones, una maniobra que la asociación denuncia que pone en grave peligro la integridad física del personal desplegado.

Ante estos hechos, ATME ha reclamado al Gobierno explicaciones inmediatas sobre si se ha identificado y detenido al autor del metraje y qué medidas de seguridad se han reforzado. Asimismo, la asociación ha solicitado datos oficiales sobre el número de efectivos heridos, agresiones e incidentes registrados desde la crisis migratoria del 30 de julio, al tiempo que exige protocolos para evitar que los responsables eludan a la justicia española regresando voluntariamente a Marruecos.

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