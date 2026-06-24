Marruecos y Haití se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial 2026, un encuentro decisivo para la clasificación en una cita mundialista que se desarrolla de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos y Haití cierran su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 en un duelo donde los africanos parten con un claro favoritismo. La trayectoria de ambas selecciones en el torneo sitúa a Marruecos en la zona alta de la tabla, empatada a cuatro puntos en la primera y segunda posición del Grupo C junto a Brasil. El conjunto marroquí inició su andadura en la competición con un empate a uno (1-1) frente al combinado brasileño, logrando posteriormente una victoria por la mínima (0-1) ante Escocia gracias a un tanto de Ismael Saibari.

Por su parte, Haití llega a este compromiso sin haber conseguido sumar ningún punto en las dos jornadas anteriores, lo que sitúa a la selección dominicana como la esperada colista del grupo. En su debut, cedieron por la mínima ante Escocia (0-1) con un gol de Mc Ginn en el minuto 28 de juego, y en la segunda fecha cayeron derrotadas con claridad frente a Brasil por un resultado de 3-0. El propósito de la escuadra haitiana en este último enfrentamiento es lograr al menos un gol para marcharse del torneo con un buen sabor de boca.

La resolución de este Grupo C mantiene en vilo a las selecciones implicadas, ya que Escocia ocupa actualmente la tercera plaza con tres puntos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita vencer a Escocia y permanecer atento al devenir de este partido entre marroquíes e hispaniolanos para determinar su futuro en la cita mundialista.

En el plano deportivo, Marruecos cuenta con figuras de primer nivel en su convocatoria que están resultando determinantes. Entre los nombres más destacados sobresalen el lateral Achraf Hakimi, futbolista del PSG, el mediapunta del Real Madrid Brahim Díaz y el centrocampista Azzedine Ounahi, que milita en el Girona. A ellos se suman la solvencia bajo los palos de Yassine Bono, guardameta del Al Hilal, y la irrupción del joven Ayyoub Bouaddi en el centro del campo marroquí. Sin embargo, la gran referencia ofensiva está siendo Ismael Saibari, autor de los dos tantos de Marruecos en el torneo, habiendo visto puerta frente a Brasil y Escocia. Saibari volverá a erigirse como la pieza clave en la delantera para buscar el triunfo ante Haití.

Horario y fecha: ¿Cuándo se juega el Marruecos contra Haití?

El encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre Marruecos y Haití se disputará en la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio. El pitido inicial del encuentro tendrá lugar a las 0.00 horas.

Televisión: ¿Dónde ver el Marruecos – Haití en directo?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del choque por televisión en España disponen de varias opciones de emisión. El partido se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN y mediante el canal específico DAZN Mundial 2 (M58O114). Asimismo, el encuentro estará disponible en el canal BarTV Mundial 2 (M301), integrado en la plataforma Movistar Plus+.