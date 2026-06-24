La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo arranca este miércoles con la novedad de la jornada unificada. Los grupos A, B y C deciden sus clasificaciones finales en una fecha clave donde se define el futuro de las selecciones en el torneo, con encuentros repartidos en tres franjas horarias distintas que se prolongarán hasta la madrugada del jueves.

La fase de grupos del Mundial 2026 afronta un momento decisivo con el inicio de la tercera jornada, que introduce por primera vez en esta edición la obligatoriedad de los horarios unificados. Un total de seis selecciones pertenecientes a los grupos A, B y C completarán hoy sus respectivos compromisos de la primera fase del torneo en una sucesión de partidos que determinarán los pases a las rondas eliminatorias.

Horarios y canales de televisión para ver la jornada unificada

El calendario de retransmisiones en España arranca de manera simultánea a las 21:00 horas con la resolución del grupo B. A esa hora, la plataforma DAZN Mundial ofrecerá en directo los encuentros Bosnia contra Qatar y Suiza frente a Canadá.

La actividad de la Copa del Mundo continuará a la medianoche con los dos duelos correspondientes al grupo C. El enfrentamiento entre Marruecos y Haití se emitirá a través de DAZN Mundial, mientras que el partido que mide a las selecciones de Escocia y Brasil contará con doble opción de emisión, ya que podrá seguirse en abierto por La1 de Televisión Española y también en la señal de DAZN Mundial.

Por último, el desenlace del grupo A se trasladará a la madrugada del jueves 25 de junio, concretamente a las 03:00 horas, momento en el que se disputarán los dos últimos choques programados. DAZN Mundial retransmitirá en vivo los partidos Sudáfrica contra Corea del Sur y República Checa frente a México.