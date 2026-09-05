Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía han confirmado el descubrimiento del sistema planetario TOI-1752, compuesto por dos planetas situados a 337 años luz de la Tierra, uno de los cuales se ubica en la zona potencialmente habitable.

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El hallazgo ha sido liderado por el investigador Alberto Peláez Torres, del IAA-CSIC, mediante datos combinados del satélite TESS de la NASA y del instrumento MuSCAT2, instalado en el Telescopio Carlos Sánchez del Observatorio del Teide. El estudio, publicado en la revista científica MNRAS, ha permitido validar la naturaleza planetaria de los dos cuerpos tras descartar otros posibles escenarios astronómicos como estrellas binarias o enanas marrones.

La estrella anfitriona del sistema es una enana roja, un tipo de astro más pequeño y frío que el Sol que facilita la detección de planetas mediante la técnica del tránsito. El primer exoplaneta detectado, TOI-1752 b, orbita a muy corta distancia de la estrella en menos de un día terrestre, soportando temperaturas extremas compatibles con un mundo de roca fundida o de lava.

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Por su parte, el segundo cuerpo, TOI-1752 c, posee un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno y se sitúa en la denominada zona habitable optimista, donde teóricamente podría existir agua líquida. La comunidad científica destaca que este segundo planeta presenta características muy parecidas a K2-12 b, lo que lo convierte en un candidato de alto interés para futuros análisis de atmósferas exoplanetarias.