El presidente de Ceuta, Juan Vivas, se ha reunido este viernes en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, quien ha acudido a la ciudad autónoma para trasladar su apoyo a los ceutíes y reforzar el compromiso de la compañía con el desarrollo de sus infraestructuras.

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Durante el encuentro institucional, ambas partes han resaltado la estrecha relación que une a la operadora con la ciudad, además de subrayar el carácter estratégico de las telecomunicaciones y la conectividad para potenciar la competitividad económica, el progreso social y los servicios digitales que reciben los ciudadanos.

El máximo responsable de Telefónica España ha manifestado que la visita busca visibilizar el respaldo de la empresa en un contexto complejo. En este sentido, ha remarcado que Ceuta dispone actualmente de redes de última generación con fibra óptica y cobertura 5G, garantizando que la entidad mantendrá sus inversiones para asegurar que la población cuente con el mejor acceso posible a las tecnologías de la información.

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Por su parte, el presidente del Gobierno ceutí ha mostrado su agradecimiento por la implicación histórica de la compañía tecnológica con el territorio. Vivas ha señalado que la colaboración de Telefónica ha resultado determinante para ubicar a Ceuta a la vanguardia de las comunicaciones, contribuyendo de forma directa al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad ceutí.