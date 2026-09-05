Ceuta. El traslado a la Península de cerca de 500 menores migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta continúa bloqueado por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y el Partido Popular, en un pulso que mantiene bajo una presión extraordinaria al sistema de protección de menores de la ciudad.

Lee tambien: Un estudio de la UPV revela que los ciberacosadores piden imágenes íntimas a menores en los primeros cinco minutos de chat

Las menores llegaron durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. En total, Ceuta atiende a alrededor de 1.700 menores, para cuya atención el Gobierno aprobó una partida de 25 millones de euros.

El Ejecutivo considera el traslado «imprescindible» y urgente. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido públicamente la operación y ha planteado la colaboración con organizaciones sociales de la Península como vía para llevarla a cabo.

Lee tambien: Delegación del Gobierno defiende el trato a los migrantes

El Partido Popular reclama garantías concretas sobre las plazas de acogida disponibles y cuestiona dónde serían atendidas las menores, además de criticar la falta de información inicial a las comunidades autónomas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han reclamado recuperar el control de la situación y proceder a los retornos que legalmente correspondan.

Con las posturas enrocadas, Ceuta no ha autorizado el traslado y el bloqueo político impide, por el momento, avanzar.