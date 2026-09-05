El Gobierno de Ceuta ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento entre los jóvenes de la ciudad. Esta iniciativa busca proporcionar a los jóvenes las herramientas y recursos necesarios para desarrollar sus propios proyectos empresariales.

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El programa incluirá talleres de formación, asesoramiento individualizado y acceso a financiación para aquellos que deseen poner en marcha su negocio. Además, se prevé la realización de actividades que promuevan la creatividad y la innovación.

Según el Ejecutivo local, esta acción responde a la necesidad de impulsar el empleo juvenil y facilitar el acceso al mundo empresarial. El consejero de Economía ha resaltado que apoyar a los jóvenes emprendedores es fundamental para el desarrollo económico de Ceuta.

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Los interesados en participar en el programa podrán inscribirse a través de la página web del Gobierno de Ceuta, donde se ofrecerá toda la información sobre las distintas actividades y recursos disponibles.

El lanzamiento de este programa se sitúa dentro de una serie de iniciativas que el Gobierno de Ceuta está impulsando para diversificar la economía local y generar nuevas oportunidades laborales para los jóvenes de la ciudad.