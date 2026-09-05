Ceuta. Los servicios de seguridad españoles siguen de cerca una convocatoria difundida en redes sociales que llama a una movilización el próximo 20 de septiembre bajo el lema de «liberar» Ceuta, Melilla y otros territorios que sus promotores presentan como «ocupados».

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El llamamiento circula a través de diversas cuentas vinculadas al entorno marroquí —entre quienes lo difunden figura el influencer Mustafa El Asri—, sin que el cartel identifique con claridad a los organizadores ni detalle un recorrido o un punto de concentración.

Fuentes de seguridad enmarcan la vigilancia en una ventana considerada sensible entre el 10 y el 23 de septiembre. CNI, CIFAS, Policía Nacional y Guardia Civil mantienen el seguimiento de la actividad en redes, sin que por el momento exista confirmación de que la convocatoria vaya a traducirse en una movilización masiva.

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En este tipo de llamamientos, los analistas subrayan la dificultad de distinguir entre una convocatoria real y una campaña de desinformación, por lo que las autoridades evitan por ahora anticipar conclusiones y mantienen la cautela.