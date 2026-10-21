A las siete de la tarde de un viernes de fin de mes, la estación marítima de Algeciras es la última parada antes de volver a casa. Entre quienes esperan para embarcar hacia Ceuta hay estudiantes que llegan de Granada o Sevilla y trabajadores que han salido de Málaga al terminar la jornada. Algunos llevan muchas más horas de camino, con un vuelo desde Reino Unido o Italia a sus espaldas. Las mochilas y las maletas de mano guardan lo justo para pasar el fin de semana. Al otro lado del Estrecho esperan la familia y los planes que habrá que encajar antes de marcharse otra vez el domingo.

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El embarque se convierte en una pequeña ceremonia. Se comprueba el billete, se miran las pantallas y se habla sobre el tiempo, el fútbol o política. Si sopla levante, la conversación cambia enseguida. Alguien pregunta si habrá retraso, otro consulta la aplicación y aparece el mensaje que todos temen. Cancelado. Entonces toca avisar a casa, rehacer el plan y esperar a que la mar dé una tregua.

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Cuarenta y ocho horas muy medidas

La vuelta a casa no se organiza como un viaje cualquiera. Se planifica con cuenta atrás. El ferry de entrada, el autobús o el coche desde Algeciras, la cena con los padres, la comida del sábado y la maleta que hay que volver a hacer el domingo por la tarde. Todo cabe si no falla nada. Cuando falla algo, los dos días se encogen.

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Muchos llegan el viernes con una agenda cargada. El peluquero, el dentista, recoger un paquete, arreglar un documento, ver a los amigos y cenar con la familia. El sábado suele ser el día de la sobremesa larga, de la visita a la abuela o de la escapada al centro. El domingo llega con prisa. Se prepara el táper de la madre, se revisa que no falte el cargador y se vuelve a pensar en el billete de vuelta.

El coste del viaje pesa, sobre todo para los estudiantes. El billete de barco, autobús, tren o avión hasta la ciudad de destino, el alquiler compartido y los gastos cotidianos se acumulan. Por eso hay quien viaja solo una vez al mes y quien intenta estirar la visita hasta Navidad o Semana Santa. La distancia no es mucha en kilómetros, pero la logística del Estrecho convierte cada regreso en una operación matemática.

En los pisos compartidos de Granada o Sevilla, el ceutí suele convertirse en el que explica cómo funciona el trayecto. Sabe que hay que mirar el estado de la mar antes de cerrar la compra, que el autobús desde Algeciras no espera a nadie y que un retraso puede obligar a dormir fuera o a perder una clase. Es una manera de estrechar vínculos con los que empezaron siendo desconocidos y ahora forman parte de tu propia vida.

Estudiar fuera, seguir conectado a casa

El Erasmus y las oportunidades laborales fuera de España han cambiado la vida de muchos ceutíes. La movilidad internacional sigue siendo una vía habitual para estudiantes universitarios y de formación profesional. El ceutí que está en Lille, Bolonia, Varsovia o Dublín por la mañana asiste a clase o trabaja en otro idioma y por la tarde resuelve una gestión con Hacienda, consulta el banco o intenta ver un partido de la selección.

Algunos de estos servicios detectan la ubicación de la conexión y bloquean el acceso desde el extranjero. Por eso, Fátima, que hace el Erasmus en Bolonia, recurre a una VPN para España cuando necesita una IP española y la mantiene activa en la wifi de la residencia para evitar cualquier problema en la red al no encontrarse en su domicilio habitual. Ese servicio de VPN con servidores en España también le permite conectar varios dispositivos como móvil, tablet y portátil añadiendo, además, una capa de seguridad muy importante cuando la conexión se hace desde redes abiertas como las de residencias de estudiantes o aeropuertos.

INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, advierte de que estas redes pueden carecer de medidas suficientes de seguridad y recomienda usar una red privada virtual (VPN) para cifrar la conexión, así como evitar operaciones bancarias en una wifi pública y mantener el dispositivo actualizado. Este simple gesto puede mantener segura la información de los que están trabajando o estudiando fuera de España en sus desplazamientos.

La ciudad cambia cuando vuelves

Al principio, Ceuta parece la misma. El mismo paseo marítimo, las mismas caras en el mercado, el mismo ruido de los coches bajando hacia el centro. Luego aparecen los detalles. Ha cerrado un bar al que ibas después de clase. Un amigo se ha ido a trabajar fuera y otro tiene hijos. La ciudad sigue ahí, pero ya no encaja exactamente con el recuerdo.

Quien vive fuera aprende a mirarla con otra perspectiva. Echa de menos la cercanía de la familia, el mar a pocos minutos y esa facilidad para cruzarse con conocidos por la calle. También valora cosas que antes pasaban desapercibidas, como poder cenar en casa un domingo o resolver un trámite administrativo acompañado por un ser querido.

Con el tiempo, el regreso deja de ser solo una visita. Se convierte en una forma de mantener dos vidas conectadas. La mochila vuelve cargada de ropa limpia, comida y conversaciones pendientes. El ferry de vuelta sale con gente dormida, mensajes de despedida y la sensación de que el próximo fin de mes está demasiado lejos.