San José de Cupertino falleció el 18 de septiembre de 1663; su festividad figura hoy, 18 de septiembre de 2026, en el santoral católico como recuerdo de su vida religiosa y de su tradición mística.

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En Ceuta, la figura de los santos sigue presente en la vida parroquial; el patronazgo de San José de Cupertino se asocia localmente con estudiantes y con quienes buscan protección en viajes aéreos, según la tradición religiosa.

San José de Cupertino (1663-09-18)

Apodado santo por la tradición franciscana, fue presbítero de la Orden de Frailes Menores Conventuales y se le atribuyen experiencias místicas recogidas en las fuentes hagiográficas, entre ellas episodios vinculados a la levitación.

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Falleció el 18 de septiembre de 1663, a los 60 años, y fue canonizado en 1767, paso que consolidó su culto y favoreció la difusión de su nombre en distintas regiones. Estos datos constan en los repertorios del santoral.

Otros santos que se celebran el 18 de septiembre

San Océano de Nicomedia: mártir cristiano venerado en Nicomedia , en la actual Turquía .

mártir cristiano venerado en , en la actual . Santa Ariadna de Prymnesso: mártir cristiana de Frigia , en Asia Menor .

mártir cristiana de , en . San Ferréolo de Vienne: mártir cristiano venerado en Vienne (actual Francia ), con tradición del s. III .

mártir cristiano venerado en (actual ), con tradición del . San Eustorgio de Milán: obispo de Milán (c. 355 ), asociado a la historia episcopal del siglo IV.

obispo de (c. ), asociado a la historia episcopal del siglo IV. San Senario de Avranches: obispo de Avranches (s. VI ).

obispo de (s. ). San Ferréolo de Limoges: obispo de Limoges (s. VI ).

obispo de (s. ). San Eumenio de Gortina: obispo de Gortina , en la isla de Creta (s. VII ).

obispo de , en la isla de (s. ). Santa Ricarda de Andlau: emperatriz carolingia y fundadora de la abadía de Andlau (c. 895 ), en Alsacia .

emperatriz carolingia y fundadora de la abadía de (c. ), en . Santa Sofía: mártir recordada en el Menologio griego junto con Santa Irene .

mártir recordada en el junto con . Santo Domingo Trach: presbítero y mártir (1840), según tradiciones vinculadas a contextos perseguidos.

presbítero y mártir (1840), según tradiciones vinculadas a contextos perseguidos. Beato Carlos Eraña Guruceta: religioso y mártir (1936) en Vietnam .

religioso y mártir (1936) en . Beato José Kut: presbítero y mártir (1942); según fuentes, fue asesinado en el contexto de persecuciones religiosas.

Patronazgos de San José de Cupertino

Según la tradición, San José de Cupertino es patrón de los estudiantes; muchas personas recurren a su intercesión en épocas de examen. También se le invoca como protector de los aviadores en el ámbito de la navegación aérea.

En Ceuta, estas advocaciones se traducen en prácticas devocionales y en referencias en la actividad parroquial durante la conmemoración del 18 de septiembre.

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