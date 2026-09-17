San José de Cupertino falleció el 18 de septiembre de 1663; su festividad figura hoy, 18 de septiembre de 2026, en el santoral católico como recuerdo de su vida religiosa y de su tradición mística.
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En Ceuta, la figura de los santos sigue presente en la vida parroquial; el patronazgo de San José de Cupertino se asocia localmente con estudiantes y con quienes buscan protección en viajes aéreos, según la tradición religiosa.
San José de Cupertino (1663-09-18)
Apodado santo por la tradición franciscana, fue presbítero de la Orden de Frailes Menores Conventuales y se le atribuyen experiencias místicas recogidas en las fuentes hagiográficas, entre ellas episodios vinculados a la levitación.
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Falleció el 18 de septiembre de 1663, a los 60 años, y fue canonizado en 1767, paso que consolidó su culto y favoreció la difusión de su nombre en distintas regiones. Estos datos constan en los repertorios del santoral.
Otros santos que se celebran el 18 de septiembre
- San Océano de Nicomedia: mártir cristiano venerado en Nicomedia, en la actual Turquía.
- Santa Ariadna de Prymnesso: mártir cristiana de Frigia, en Asia Menor.
- San Ferréolo de Vienne: mártir cristiano venerado en Vienne (actual Francia), con tradición del s. III.
- San Eustorgio de Milán: obispo de Milán (c. 355), asociado a la historia episcopal del siglo IV.
- San Senario de Avranches: obispo de Avranches (s. VI).
- San Ferréolo de Limoges: obispo de Limoges (s. VI).
- San Eumenio de Gortina: obispo de Gortina, en la isla de Creta (s. VII).
- Santa Ricarda de Andlau: emperatriz carolingia y fundadora de la abadía de Andlau (c. 895), en Alsacia.
- Santa Sofía: mártir recordada en el Menologio griego junto con Santa Irene.
- Santo Domingo Trach: presbítero y mártir (1840), según tradiciones vinculadas a contextos perseguidos.
- Beato Carlos Eraña Guruceta: religioso y mártir (1936) en Vietnam.
- Beato José Kut: presbítero y mártir (1942); según fuentes, fue asesinado en el contexto de persecuciones religiosas.
Patronazgos de San José de Cupertino
Según la tradición, San José de Cupertino es patrón de los estudiantes; muchas personas recurren a su intercesión en épocas de examen. También se le invoca como protector de los aviadores en el ámbito de la navegación aérea.
En Ceuta, estas advocaciones se traducen en prácticas devocionales y en referencias en la actividad parroquial durante la conmemoración del 18 de septiembre.