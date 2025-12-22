El santoral católico conmemora hoy, 23 de diciembre, la festividad de San Juan de Kety (también conocido como Juan Cancio), presbítero y teólogo polaco. Su vida representa la síntesis perfecta entre la alta erudición académica y la entrega absoluta a los más desfavorecidos, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la historia de Polonia.

San Juan de Kety, presbítero

Juan de Kety (1390-1473) nació en la pequeña ciudad de Kety, en la diócesis de Cracovia. Su trayectoria estuvo ligada de principio a fin a la Universidad Jaguelónica, donde se formó y ejerció como profesor durante décadas.

Caridad Extrema: Su generosidad era legendaria. Se cuenta que en varias ocasiones entregó su propio calzado o vestiduras a mendigos que encontraba por las calles de Cracovia. Vivía con lo mínimo necesario, distribuyendo sus ingresos entre los estudiantes pobres y los necesitados de la ciudad.

Patronazgo: Fue canonizado en 1767. Es considerado el Patrón de Polonia, de Lituania y de los estudiantes y profesores universitarios. Sus restos descansan en la iglesia de Santa Ana, en Cracovia.

Otros santos que se celebran el 23 de diciembre

Junto a la memoria de San Juan de Kety, la Iglesia Católica recuerda en este día previo a la Nochebuena a otras figuras que han dejado un testimonio de fe inquebrantable:

San Ivón de Chartres, obispo: Uno de los grandes juristas y obispos de Francia en el siglo XI. Fue un defensor incansable de la libertad de la Iglesia frente a las injerencias de los reyes y un gran impulsor de la reforma eclesiástica.

Santa Victoria, virgen y mártir: Joven romana del siglo III que sufrió el martirio durante las persecuciones de Decio por negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos y por defender su compromiso con la fe cristiana.

Beatos