Durante una emisión del programa ‘Horizonte’, el psiquiatra forense y colaborador habitual del espacio, el doctor Cabrera, sorprendió al público al declarar su apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal. El anuncio se produjo en medio de una entrevista en la que Abascal respondía a preguntas sobre las contramanifestaciones que su partido había enfrentado en diversas partes de España.

Lee tambien: Un día como hoy en Ceuta: España declara la guerra a Marruecos

El doctor Cabrera, quien había estado esperando su turno para intervenir, finalmente tomó la palabra y, sin rodeos, expresó: «El 29 de noviembre mi voto va a ser para ti», dirigiéndose a Abascal. Esta declaración en directo captó la atención de los espectadores y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Impacto en redes sociales

La intervención del doctor Cabrera no solo fue un momento destacado del programa, sino que también generó un considerable revuelo en plataformas como TikTok y otras redes sociales. Cabrera advirtió que sus palabras se propagarían rápidamente, lo que efectivamente ocurrió, convirtiéndose en un tema de conversación en línea.

Lee tambien: Santa Teresa de Jesús: Escritora mística y doctora de la Iglesia | Santoral 15 de octubre

El presentador del programa, Iker Jiménez, reaccionó a la declaración de Cabrera con un comentario que reflejaba la naturaleza inesperada del momento: «Esto es Horizonte». La interacción entre Cabrera y Abascal, así como la declaración de voto del psiquiatra, se convirtieron en el centro de atención de la emisión.

Reacciones en el programa

El contexto de la entrevista giraba en torno a las críticas de Abascal hacia el Gobierno por las protestas que su partido había enfrentado. Sin embargo, la declaración de Cabrera desvió momentáneamente el foco de atención hacia su apoyo personal al líder de Vox. Este tipo de intervenciones en directo son poco comunes y suelen generar un impacto significativo en la audiencia y en el debate público.

La viralización del momento en redes sociales subraya el poder de las plataformas digitales para amplificar declaraciones realizadas en televisión, especialmente cuando involucran a figuras públicas y temas políticos controvertidos.