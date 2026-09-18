Un ciudadano natural de Ceuta resultó herido durante la madrugada de este viernes tras ser abordado por cuatro personas con la intención de sustraerle sus pertenencias en las inmediaciones de La Almadraba.

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El suceso se produjo alrededor de las 03:45 horas, cuando la víctima circulaba a bordo de su motocicleta. Al detenerse a la altura de la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y el acceso al Hospital Universitario de Ceuta, el hombre fue interceptado por cuatro individuos —descritos por el agredido como personas migrantes— que intentaron arrebatarle el teléfono móvil y un cordón de oro.

Durante el forcejeo posterior al asalto, la víctima sufrió varias cuchilladas en ambos costados y en una de sus manos.

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Asistencia y despliegue policial

Tras lograr alejarse del lugar, el motorista se encontró en la misma rotonda con una patrulla de La Legión. Los efectivos militares prestaron las primeras atenciones al herido y recabaron la información sobre los agresores, dando aviso de inmediato a las fuerzas policiales para iniciar la búsqueda de los sospechosos.

Posteriormente, el agredido fue derivado a los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde recibió atención médica por las heridas sufridas. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para lograr la identificación y localización de los presuntos responsables.