El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley encabezado por Ángel Víctor Torres para coordinar de forma reforzada los recursos del Estado, acelerar los expedientes de los 8.000 migrantes que permanecen en la ciudad y ampliar el Plan de Desarrollo Integral

El Gobierno central asume a partir de este martes el mando total en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, cumpliendo un mes después con la demanda formulada de forma unánime por la Asamblea de la ciudad autónoma —incluidos los representantes del PSOE— el pasado 30 de julio. A través de la aprobación de un real decreto ley en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo declarará el territorio en «situación de interés para la seguridad nacional», figura contemplada en la legislación para articular de forma urgente y reforzada la coordinación de todos los recursos estatales con el objetivo de proteger la libertad, los derechos y el bienestar ciudadano ante hechos que comprometen la seguridad.

La activación de este mecanismo legal supone el establecimiento de un mando único que estará liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Esta estructura dispondrá de un comité especializado en el que se integrarán otros miembros del Gabinete ministerial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Departamento de Seguridad Nacional y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La puesta en marcha del citado mando único tiene como punto de partida la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada desde las 9:00 horas de este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la asistencia de las partes implicadas.

La asunción del control centralizado responde a la reclamación constante expresada a lo largo del último mes por Juan Jesús Vivas, quien calificó de «insostenible» la coyuntura que atraviesa la ciudad autónoma y señaló que el Ejecutivo central «no ha estado a la altura» de los acontecimientos. La irrupción masiva registrada a finales de julio se cifró finalmente en unas 80.000 personas, permaneciendo en la actualidad alrededor de 8.000 inmigrantes en las instalaciones ceutíes. Dicha cifra genera una carga asistencial equivalente al 10% de la población total de la ciudad, unida a la obligación legal de resolver individualmente la situación administrativa de cada persona extranjera, con especial atención a más de 2.900 menores de edad.

Desde las filas de Moncloa se argumenta que con esta medida el Ejecutivo hace propia la pretensión de las autoridades ceutíes. En relación con el lapso de tiempo transcurrido desde la petición inicial del 30 de julio —cuando el Gobierno desestimó la figura al considerar suficiente el despliegue previo del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado—, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, explicó este lunes que la situación ha derivado en una fase más amplia donde resulta imprescindible la máxima coordinación operativa para incrementar la rapidez y la eficiencia. El principal cometido del mando único se enfocará en agilizar la tramitación de los expedientes individuales de los migrantes, además de atender las necesidades de los ámbitos sanitario y de la seguridad.

Ampliación del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico

De forma paralela a la reorganización del mando, el Gobierno ha dispuesto la ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de 2022, un programa que hasta la fecha ha canalizado más de 180 millones de euros en la ciudad autónoma. Según detalló el vicepresidente Carlos Cuerpo, esta extensión contempla tres ejes prioritarios: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, gestionar los procesos de retorno para dar solución a los migrantes presentes en la zona, y fortalecer los servicios públicos a la par que se revitaliza el tejido económico local.

Para concretar las medidas de choque de esta ampliación, las autoridades del Ministerio de Economía y el presidente Vivas acordaron iniciar reuniones de trabajo inmediatas con agentes sociales, asociaciones empresariales y representantes del sector económico local durante las jornadas de este lunes y martes, buscando articular apoyos directos para empresarios, autónomos y trabajadores de la ciudad.

Reaparición pública de Pedro Sánchez y calendario de comparecencias en el Congreso

La decisión ejecutiva coincide con la vuelta a la actividad pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su periodo de descanso en La Mareta. La gestión presidencial durante este periodo ha sido objeto de críticas por parte de la oposición por la falta de comparecencias públicas, limitadas a unas imágenes distribuidas por Moncloa hace tres semanas mientras presidía una reunión telemática desde su despacho en Lanzarote, unidas a la única visita oficial realizada a Ceuta el pasado 31 de julio. Tras la celebración del Consejo de Seguridad Nacional y del posterior Consejo de Ministros de este martes, queda por determinar la configuración de las comparecencias informativas que detallarán las medidas adoptadas.

Asimismo, el Congreso de los Diputados retoma este martes la actividad del curso político con el inicio de una ronda de comparecencias parlamentarias en la que participarán los miembros del Gabinete involucrados en la gestión de la crisis. La titular de Defensa, Margarita Robles, será la primera en intervenir en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Su comparecencia afrontará el análisis sobre la actuación del CNI en las fechas previas al salto de la valla fronteriza y las contradicciones entre los departamentos de Gobierno sobre si se emitió un aviso previo desde los servicios de inteligencia al Ministerio del Interior.

El calendario parlamentario continuará el jueves con las intervenciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de la ministra de Sanidad, Mónica García. El viernes acudirán a la Cámara el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ronda finalizará el próximo lunes con la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.