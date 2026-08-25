El diésel alcanza un máximo histórico para estas fechas con 1,875 euros el litro y el Gobierno elevará el descuento a 20 céntimos en septiembre tras sobrepasarse el umbral de subida

Los automovilistas que emprenden el regreso a sus residencias habituales al término del descanso estival de 2026 se enfrentan a un incremento significativo en el coste del repostaje. La factura para llenar el depósito de los vehículos resulta considerablemente más elevada que la registrada a principios de julio, momento en el que dio comienzo la operación salida hacia las vacaciones.

Los datos oficiales del Geoportal de gasolineras que recopila el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —que integra la información de las más de 11.000 estaciones de servicio radicadas en el territorio nacional— reflejan que los precios de los carburantes se han elevado hasta un 21% respecto a los niveles de partida del verano.

El diésel marca récords y la gasolina vuelve a niveles de 2022

En el desglose por tipo de combustible, el diésel en la Península y Baleares alcanzó un precio medio de 1,875 euros por litro el pasado 23 de agosto, último día del que se disponen registros completos. Este valor representa un incremento del 21% en comparación con los 1,554 euros por litro registrados el 1 de julio, lo que sitúa la cotización de este carburante en un máximo histórico para esta época del año. En términos de coste efectivo, el repostaje de un depósito promedio de 55 litros asciende actualmente a 103,1 euros, importe que supone casi 18 euros más que a principios del mes pasado.

Por su parte, la gasolina 95 se sitúa en los surtidores en 1,735 euros por litro repostado. Esta cifra sobrepasa en un 13% la referencia del 1 de julio y marca el precio más elevado registrado para este combustible en los últimos cuatro años. Para un depósito completo de 55 litros, la inversión requerida asciende a 95,4 euros, lo que se traduce en un sobrecoste de prácticamente 11 euros frente a las cifras previas a las vacaciones.

Evolución del crudo e impacto de los conflictos internacionales

El encarecimiento del combustible inició su senda ascendente durante la segunda semana de julio, a la par de la evolución de la cotización del petróleo en los mercados globales. El barril de crudo Brent, de referencia en el continente europeo, cotizaba entonces en los 72 dólares, el nivel más bajo desde el inicio del conflicto bélico en Irán a finales de febrero. La frágil tregua pactada entre Estados Unidos e Irán a mediados de junio propició esa rebaja temporal, pero la posterior reanudación de los ataques marítimos en el estrecho de Ormuz y en el de Bab-Mandeb volvió a tensionar los precios al alza.