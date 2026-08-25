El sindicato policial critica que las medidas de emergencia se aprueben en el Consejo de Ministros tras finalizar las vacaciones de Pedro Sánchez y tacha de «absolutamente inaceptable» la tardanza institucional

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado públicamente la «lentitud» con la que ha actuado el Gobierno de España a la hora de estructurar un mando único que haga frente a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta. La censura de la organización policial se produce en la misma jornada en la que el Consejo de Ministros tramita y aprueba esta herramienta organizativa, una decisión que se adopta este martes, casi un mes después de que se registrara el asalto masivo a la línea fronteriza ceutí.

Desde la representación sindical de JUPOL se ha cuestionado el momento elegido para la articulación de estas decisiones ejecutivas. «Las emergencias se abordan con urgencia, no cuando al señor Pedro Sánchez le apetece terminar sus vacaciones», ha manifestado la organización central de la Policía Nacional, recordando en su pronunciamiento que el presidente del Ejecutivo concluyó este domingo un periodo vacacional de 23 días en la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote.

En sus explicaciones, la central sindical ha enfatizado que la gestión de este tipo de coyunturas críticas no puede quedar supeditada a los tiempos marcados por la agenda política o las pausas estivales de los responsables del Gabinete. «Las emergencias no entienden de vacaciones, de agendas políticas ni de cuándo le viene bien al presidente regresar de La Mareta. Los ciudadanos de Ceuta y los policías que llevan más de tres semanas protegiéndolos necesitan respuestas», han señalado de forma taxativa desde el colectivo policial.

Primera reunión del Ejecutivo y declaración de situación de interés para la seguridad nacional

La adopción del mando único tiene lugar en el marco del primer Consejo de Ministros celebrado tras el parón veraniego. En esta sesión, la agenda gubernamental sitúa en el centro de las deliberaciones la articulación de medidas de urgencia orientadas a la situación que atraviesa el territorio ceutí. Sobre la mesa de trabajo de la reunión ministerial se ubica la definición de las partidas económicas y los dispositivos sanitarios requeridos para prestar atención tanto a los miles de migrantes que permanecen en el municipio autonómico como al conjunto de la población local.

El esquema marco de esta intervención ejecutiva pasa por la declaración formal en Ceuta de la «situación de interés para la seguridad nacional», así como por la constitución formal de la figura del mando único con el objetivo de encauzar y coordinar la respuesta gubernamental a la crisis migratoria. Esta senda de actuación fue adelantada este lunes por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Reacción de JUPOL ante la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional

A pesar de la activación de estos mecanismos institucionales, la postura manifestada por el sindicato JUPOL incide en que el calendario empleado por la administración central resulta insuficiente e inadecuado dada la magnitud de los acontecimientos registrados en el enclave norteafricano. La organización ha calificado de «absolutamente inaceptable que el Gobierno de España continúe actuando con una lentitud incompatible con la gravedad de la situación que atraviesa Ceuta».

Para la representación de la plantilla policial, la secuencia temporal seguida por el Gabinete de Pedro Sánchez constata una falta de celeridad en la toma de decisiones desde el inicio del conflicto en la frontera. «La convocatoria, 25 días después del inicio de la crisis, del Consejo de Seguridad Nacional y la creación ahora de un mando único evidencian una reacción tardía ante una emergencia que exigía decisiones desde el primer momento», han remarcado desde la entidad sindical.