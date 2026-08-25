El Partido Popular ha reiterado este lunes la necesidad de que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de decretar el aislamiento de los migrantes que padezcan enfermedades infectocontagiosas en Ceuta antes de que la situación sanitaria empeore. La propuesta, lanzada originalmente por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha reavivado la controversia con el Gobierno central.

Durante la primera rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección tras las vacaciones de verano, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha calificado la solicitud de «razonable» y ha reclamado medidas inmediatas al gabinete de Pedro Sánchez.

«¿De verdad van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el Gobierno tome decisiones?», ha cuestionado Sémper, criticando lo que considera una inacción por parte de la administración central ante los riesgos para la salud pública.

La postura del PP sigue la línea marcada durante el fin de semana por Núñez Feijóo, quien defendió la necesidad de estudiar el confinamiento por motivos sanitarios. Sin embargo, la iniciativa ha recibido una respuesta contundente desde el Gobierno.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha descalificado la medida calificándola de «injustificada y totalmente desmesurada». En la misma línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó a Feijóo de actuar con una «grave irresponsabilidad» al plantear este tipo de restricciones.