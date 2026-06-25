Si hoy vas a repostar en Ceuta, el precio no es igual en todas las estaciones. Según el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones), la Gasolina 95 se mueve entre 1,389 y 1,409 €/l, con un promedio de 1,405 €/l. La Gasolina 98 marca un promedio de 1,433 €/l y el Diésel A promedia 1,474 €/l, con mínimos en 1,459 €/l.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Estas son las opciones con menor precio para la 95 en el listado de este viernes:

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,389 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,389 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,408 €/l

(Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Av. Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,408 €/l

(Av. Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Av. Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,408 €/l

Con el diferencial entre el mínimo y el máximo situándose en 20 céntimos por litro, cambiar de surtidor puede notarse en el repostaje habitual.

Gasolina 98

Para la 98, el escalón más bajo del día lo marcan dos puntos de ON365:

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,419 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,419 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,438 €/l

(Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Av. Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,438 €/l

(Av. Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Av. Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,438 €/l

En este caso, la diferencia entre el mejor precio detectado y las siguientes referencias es de 19 céntimos por litro.

Diésel

Si repostas diésel, hoy el precio más competitivo está en torno a los 1,459 €/l:

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,459 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,459 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,478 €/l

(Av. Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): CEPSA (Av. Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1,478 €/l

(Av. Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Av. González Tablas, s/n, Ceuta): 1,478 €/l

La horquilla del diésel hoy es de 20 céntimos, un margen suficiente para optimizar el gasto si haces varios repostajes al mes.

Las más caras

En el lado opuesto, estas estaciones aparecen con los precios más altos del análisis de este viernes en Gasolina 95:

CEPSA (Av. González Tablas, s/n, Ceuta): 1,409 €/l

(Av. González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Av. Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1,409 €/l

(Av. Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): MOEVE (Av. Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,409 €/l

La distancia respecto al mínimo (1,389 €/l) es de 20 céntimos por litro en la 95. Para un depósito típico, esa diferencia puede traducirse en un ahorro visible.

Consejos

Compara antes de repostar: con varias estaciones en el radar del Ministerio para la Transición Ecológica , el rango de precios no es pequeño.

con varias estaciones en el radar del , el rango de precios no es pequeño. Ajusta tu compra al surtidor: si vas a repostar poco, la ganancia puede ser menor; si cargas más, el impacto por litro pesa más.

si vas a repostar poco, la ganancia puede ser menor; si cargas más, el impacto por litro pesa más. Ten en cuenta tu tipo de combustible: hoy los mejores precios varían entre 95, 98 y diésel, así que no asumas que “la más barata” lo es para todo.

hoy los mejores precios varían entre 95, 98 y diésel, así que no asumas que “la más barata” lo es para todo. Revisa cada día: los precios pueden moverse; consulta el informe de referencia y repite el chequeo cuando tengas que repostar.

Recuerda: estos datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponden al viernes 26 de junio de 2026 en Ceuta.