El precio de la luz para viernes 26 de junio de 2026 marca un precio medio de 0,1503 €/kWh, según el semáforo AMARILLO 🟡. La lectura del día es clara: hay franjas muy aprovechables en la segunda mitad de la tarde, pero también una subida notable hacia la noche.

Si puedes organizar el consumo, el día te deja una ventana especialmente ventajosa: la hora más barata es de 15 a 16 h con 0,0439 €/kWh. En el otro extremo, 21 a 22 h concentran el pico más caro con 0,2796 €/kWh; es el tramo al que conviene llegar con los electrodomésticos ya programados.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz

Con el precio medio del día en 0,1503 €/kWh, el truco está en mover parte del consumo hacia las franjas con valores más bajos. En esta jornada, la franja más económica se concentra con 0,05 €/kWh, un nivel que permite ajustar el gasto doméstico sin renunciar a la rutina.

Hora más barata: 15-16 h a 0,0439 €/kWh

a Franja más económica: con 0,05 €/kWh

Hora a evitar por precio: 21-22 h con 0,2796 €/kWh

¿Cómo aplicarlo en casa? Cuando el precio acompaña, suele ser buena idea programar lavadora y lavavajillas para la tarde, y reservar consumos más intensivos que puedas desplazar (o parte de su carga) para antes de la subida nocturna. Si necesitas usar horno o tareas con mayor potencia, prioriza los tramos más bajos que aparecen en la jornada.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los precios se mueven en niveles moderados, con valores que rondan desde mínimos cercanos a 0,13 €/kWh (por ejemplo, entre 03-04 h) hasta repuntes antes del arranque del día.

Mañana: la tendencia se mantiene con oscilaciones; aparecen momentos más caros que rompen la calma (como 10-11 h), mientras otros tramos se mantienen relativamente controlados. En conjunto, la mañana no es el mejor momento para concentrar consumos grandes si puedes evitarlo.

Tarde: aquí está el punto fuerte del viernes. Se observa un descenso progresivo que culmina en la hora más barata (15-16 h). Este tramo es el más recomendable para mover parte del consumo diario y reducir el impacto del precio medio.

Noche: la factura se encarece. Tras las horas de la tarde, el precio sube y alcanza su pico en 21-22 h, seguido después por una bajada parcial hacia el final del día, aunque sin volver a los mínimos de la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 26/06/2026)