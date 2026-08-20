El Gobierno de España ha procedido a la habilitación temporal de diversos recintos acondicionados para ofrecer alternativa habitacional y asistencia a 1.800 personas migrantes que permanecían en situación de vulnerabilidad y pernoctando en la vía pública en la ciudad autónoma de Ceuta. La intervención gubernamental está orientada de manera prioritaria a atender el escenario que afecta a las personas concentradas en el entorno costero de la playa del Trampolín y en el área de Loma Colmenar, con la previsión institucional de incrementar de forma progresiva la capacidad de estas infraestructuras.

El operativo de traslado hacia las nuevas dependencias asistenciales ha dado comienzo durante las primeras horas de la mañana de este jueves. Las actuaciones se están llevando a cabo de forma estrictamente voluntaria por parte de los usuarios, en el marco de un despliegue logístico y de seguridad coordinado de forma conjunta entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades del Gobierno de Ceuta, según han ratificado fuentes oficiales pertenecientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Adecuación de instalaciones y plan de ampliación progresiva

De acuerdo con la información facilitada por la representación ministerial, los emplazamientos puestos en funcionamiento para este dispositivo de emergencia corresponden a las zonas de Loma Margarita y El Embolsamiento. Dichos espacios han comenzado a recibir a las primeras personas realojadas como parte del contingente inicial. La capacidad operativa de estos recintos se verá incrementada paulatinamente a medida que concluyan los trabajos de acondicionamiento e instalación técnica que se ejecutan de forma paralela en el resto de los puntos seleccionados en la localidad.

La finalidad central declarada por el departamento ministerial radica en proporcionar una respuesta directa a las necesidades humanitarias y de salubridad de la población migrante que se hallaba al raso. Con la puesta en marcha de estos recursos asistenciales de alojamiento y acogida, la Administración central busca evitar la continuidad del pernocta de estas personas en los espacios públicos del municipio, principalmente en el perímetro de la playa del Trampolín y los terrenos adyacentes a Loma Colmenar.