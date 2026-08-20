La provincia de Granada ha registrado un nuevo episodio de actividad telúrica durante la madrugada de este jueves. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha detectado a las 2:15 horas un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en el municipio de Dílar. El movimiento sísmico se ha producido a una profundidad de 5 kilómetros.

Este evento principal no ha sido un hecho aislado. A lo largo de las horas posteriores, la red de medición ha contabilizado otros cinco temblores de menor intensidad que se han sucedido entre las 2:28 y las 6:28 horas, alcanzando magnitudes de hasta 2,2. Las réplicas han localizado sus epicentros en los términos municipales de Gójar, Ogíjares, La Zubia y en el propio municipio de Dílar.

Actividad sísmica continuada en el área metropolitana

La sucesión de seísmos registrada en las últimas horas se enmarca dentro de la secuencia sísmica que afecta al área metropolitana de Granada. La actividad de la zona se intensificó tras el terremoto de magnitud 5,0 que tuvo lugar a la 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en la localidad de Alhendín.

Ante la persistencia de los temblores en la comarca, la Junta de Andalucía mantiene activada la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en el ámbito provincial. Los servicios de emergencia y los organismos técnicos continúan con el seguimiento continuo de los datos proporcionados por las estaciones de medición.