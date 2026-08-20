Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta han iniciado este jueves un dispositivo coordinado para el traslado voluntario de 1.800 personas migrantes desde la playa del Trampolín y Loma Colmenar hacia recintos temporales habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Un amplio operativo conjunto compuesto por efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación con el Gobierno de Ceuta, se ha desplegado desde primeras horas de este jueves en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar. El objetivo de la intervención es coordinar el traslado voluntario de las personas migrantes que permanecían en situación de calle en estos puntos de la ciudad autónoma hacia las nuevas instalaciones temporales de acogida.

Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo ha acondicionado de forma provisional un total de 1.800 plazas distribuidas en los recintos de Loma Margarita y El Embolsamiento. La previsión institucional contempla la ampliación progresiva de la capacidad de estos emplazamientos a medida que concluyan los trabajos de adecuación técnica que se ejecutan en otras ubicaciones programadas.

Plan de atención humanitaria y alternativas de alojamiento

El propósito prioritario definido por las autoridades para esta actuación es dar una respuesta directa a la vulnerabilidad de las personas asentadas en el litoral ceutí y sus inmediaciones. Con la entrada en funcionamiento de estos recursos asistenciales, la Administración busca proporcionar una alternativa formal de alojamiento y acogida que evite que este colectivo continúe pernoctando en la vía pública o sobre el propio arenal.

Este dispositivo se enmarca en las medidas avanzadas el pasado lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La titular del departamento anunció el despliegue de varios dispositivos de atención humanitaria concebidos como espacios temporales de acogida. En su comparecencia inicial, Saiz concretó una infraestructura proyectada para 1.500 personas migrantes, señalando la capacidad operativa de extender el contingente hasta alcanzar las 4.000 plazas en función de las necesidades asistenciales.