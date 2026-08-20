Desde primera hora de este jueves, un dispositivo coordinado entre el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico de Ceuta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha iniciado el desalojo y traslado voluntario de aproximadamente 1.800 personas migrantes que se encontraban asentadas en la playa de El Trampolín y en la zona de Loma Colmenar.

Puntos clave del operativo:

Capacidad e instalaciones: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado dos espacios adaptados para garantizar la atención humanitaria y cubrir las necesidades básicas de los asistidos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado dos espacios adaptados para garantizar la atención humanitaria y cubrir las necesidades básicas de los asistidos. Carácter del traslado: Fuentes ministeriales confirman que el desplazamiento hacia los nuevos recursos de acogida se está realizando de forma voluntaria.

Fuentes ministeriales confirman que el desplazamiento hacia los nuevos recursos de acogida se está realizando de forma voluntaria. Coordinación institucional: El operativo cuenta con la participación activa de los cuerpos policiales y las autoridades locales para asegurar el desarrollo ordenado de la jornada.

Con esta medida se busca descongestionar la línea costera y el entorno urbano, ofreciendo una alternativa habitacional temporal y una respuesta coordinada ante la presión migratoria en la ciudad autónoma.