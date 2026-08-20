Desde primera hora de este jueves, un dispositivo coordinado entre el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico de Ceuta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha iniciado el desalojo y traslado voluntario de aproximadamente 1.800 personas migrantes que se encontraban asentadas en la playa de El Trampolín y en la zona de Loma Colmenar.
Puntos clave del operativo:
- Capacidad e instalaciones: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado dos espacios adaptados para garantizar la atención humanitaria y cubrir las necesidades básicas de los asistidos.
- Carácter del traslado: Fuentes ministeriales confirman que el desplazamiento hacia los nuevos recursos de acogida se está realizando de forma voluntaria.
- Coordinación institucional: El operativo cuenta con la participación activa de los cuerpos policiales y las autoridades locales para asegurar el desarrollo ordenado de la jornada.
Con esta medida se busca descongestionar la línea costera y el entorno urbano, ofreciendo una alternativa habitacional temporal y una respuesta coordinada ante la presión migratoria en la ciudad autónoma.