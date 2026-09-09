MADRID. La gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha acaparado el protagonismo de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha protagonizado un áspero cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un debate cruzado por la seguridad fronteriza, el futuro electoral y la relación con el Reino de Marruecos.

Lee tambien: El deporte de Ceuta pide auxilio tras la crisis migratoria: «Nos hemos sentido abandonados, traicionados y humillados»

Durante su turno de palabra, Feijóo ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de dejar desprotegidas las fronteras españolas ante lo que ha definido como una «agresión consentida o impulsada por Marruecos». Asimismo, el presidente del Partido Popular ha aseverado que Sánchez «no es un presidente libre» al depender del silencio de diversos actores clave. En su réplica, el presidente del Gobierno ha descartado de plano cualquier convocatoria anticipada y ha augurado un triunfo de las fuerzas progresistas en la cita electoral de 2027: «Volveremos a las urnas y les volveremos a ganar».

Exigencias de ERC e hitos del Ejecutivo

El debate parlamentario ha contado también con la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha trasladado su preocupación sobre la gobernabilidad de lo que resta de legislatura. Rufián ha cuestionado directamente a Sánchez sobre la fórmula para frenar el crecimiento de PP y Vox en las encuestas y sobre los apoyos parlamentarios con los que pretende sustentar su intención de continuar al frente del Gobierno más allá de 2027.

Lee tambien: El Gobierno rompe la contención y acusa a Vivas de obstruir la gestión migratoria en Ceuta

De forma paralela al debate en la Cámara Baja, la jornada queda marcada por la decisión del Gobierno de hacer públicos los informes elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil en relación con la presión migratoria. En el plano internacional, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, prosigue sus gestiones en Bruselas para demandar una mayor participación e integración de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dentro de las instituciones de la Unión Europea.