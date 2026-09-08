El presidente ceutí «eleva el tono» ante la Unión Europea para reclamar presión diplomática sobre Rabat, devoluciones masivas y el blindaje definitivo de la frontera sur.

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha viajado este martes a Bruselas para trasladar a las máximas autoridades comunitarias la «crisis existencial» que atraviesa la ciudad tras la entrada irregular de miles de personas. En una agenda de alto nivel que incluye reuniones con los comisarios europeos de Interior, Magnus Brunner, y del Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, Vivas prevé «elevar el tono» para exigir una intervención directa de la Unión Europea que fuerce un cambio en la política diplomática con Rabat y agilice las repatriaciones.

Desde el entorno del Ejecutivo ceutí se critica la postura del Gobierno central, al que acusan de actuar con tibieza diplomática ante el país vecino. Vivas defenderá en las instituciones europeas que la gestión de la frontera no puede «subcontratarse» y reclamará que la UE presione a Marruecos para ejecutar devoluciones inmediatas de los migrantes que no pertenezcan a colectivos vulnerables, advirtiendo de que Ceuta es actualmente «una olla a presión que en cualquier momento puede estallar».

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Frontex permanente y presión parlamentaria

Entre las principales exigencias que el presidente autonómico expondrá en la capital comunitaria destaca la demanda de un despliegue estable de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en los puntos clave del perímetro borderizo:

Despliegue operativo: Presencia permanente de Frontex y de unidades de intervención rápida tanto en el puerto como en el espigón de El Tarajal.

Presencia permanente de Frontex y de unidades de intervención rápida tanto en el puerto como en el espigón de El Tarajal. Agilización burocrática: Envío masivo de funcionarios para aplicar procedimientos de triaje acelerado y gestionar hasta un centenar de expedientes diarios de expulsión y retorno.

Envío masivo de funcionarios para aplicar procedimientos de triaje acelerado y gestionar hasta un centenar de expedientes diarios de expulsión y retorno. Refuerzo de infraestructuras: Prolongación del espigón del Tarajal y aumento estable de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Paralelamente, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Ejecutivo central que solicite formalmente este contingente a Bruselas e impulse cambios legislativos, como la modificación de la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima.

Reproches a la «indolencia» del Gobierno central

Durante sus declaraciones previas en Madrid, Vivas cargó contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que el Estado no ha estado «a la altura de sus obligaciones constitucionales» ni antes ni después de los acontecimientos acontecidos en la frontera.

«La frontera tiene que estar en manos de España y de la UE; el Estado no puede replegarse en Ceuta, sino reforzarse. Marruecos nos tiene que respetar», aseveró el mandatario local, quien insistió en que la asistencia técnica y política de Bruselas es imprescindible para evitar que la ciudad autónoma continúe sumida en la actual inestabilidad.