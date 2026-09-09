MADRID. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de «desproteger a su país» frente a lo que califica de «agresión consentida o impulsada por Marruecos» en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta.

Lee tambien: Vox se querella contra Sánchez por la crisis de Ceuta tras no hallar apoyos para investigarle por traición

Durante la sesión parlamentaria, Feijóo ha vinculado la situación fronteriza con la afectación a la infancia, señalando que «mientras las aulas del país se vacían de conocimiento, las de Ceuta se llenan de spray de pimienta» debido al temor social en las calles. Asimismo, el líder de la oposición ha sostenido que el futuro político y judicial del presidente depende del «silencio» de diversos actores, entre los que ha mencionado explícitamente al rey de Marruecos. Feijóo ha retado a Sánchez a convocar elecciones de forma anticipada, augurando que la ciudadanía castigará la gestión socialista.

Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado de pleno la petición de adelanto electoral, garantizando que los comicios se celebrarán según lo previsto en 2027. El presidente ha acusado tanto al PP como a Vox de intentar «cercenar el derecho al voto» de miles de españoles cuyos antepasados fueron condenados al exilio, mostrando su convicción de que el bloque progresista volverá a imponerse en las urnas.

Lee tambien: Vox califica de «cortina de humo» la desclasificación de informes sobre Ceuta y acusa al Gobierno de estar «alineado con Marruecos»