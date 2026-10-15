El director de ‘El Chiringuito’ conectó con el programa de Cuatro para revelar, mediante una consulta a la inteligencia artificial, las preferencias deportivas del comunicador

El programa ‘Horizonte’, conducido por Iker Jiménez en Cuatro, vivió un momento destacado durante su última emisión con la intervención de Josep Pedrerol. El director y presentador de ‘El Chiringuito’ conectó con el espacio para abordar uno de los interrogantes más comentados por la audiencia: el equipo de fútbol al que aficiona el comunicador vasco. Durante la charla en directo, Pedrerol recurrió a los datos ofrecidos por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para exponer los antecedentes y las afinidades deportivas de Jiménez, concluyendo el intercambio con un tono distendido en el plató sobre su vinculación con el Real Madrid.

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La consulta a la inteligencia artificial sobre las preferencias futbolísticas de Iker Jiménez

La intervención de Josep Pedrerol desde el plató de ‘El Chiringuito’ sirvió para introducir el análisis sobre las simpatías deportivas del conductor de ‘Horizonte’. El periodista deportivo explicó ante las cámaras que había realizado una búsqueda en la herramienta ChatGPT para obtener información precisa acerca del expediente deportivo del presentador.

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En el transcurso de la conexión, Pedrerol procedió a dar lectura a las conclusiones mostradas por la aplicación tecnológica sobre la trayectoria de Jiménez. De acuerdo con la información recabada por la inteligencia artificial y expuesta en el programa, el comunicador figura como aficionado de la Real Sociedad durante su etapa de juventud, guardando asimismo simpatía por el Club Atlético Osasuna.

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De forma complementaria, la consulta leída por el periodista deportivo detalló que Iker Jiménez siente una gran admiración hacia el Real Madrid, fundamentada especialmente en las remontadas firmadas por el conjunto blanco en la UEFA Champions League a lo largo de su historia continental.

El intercambio entre Josep Pedrerol e Iker Jiménez en el plató de Cuatro

Tras la lectura de la información facilitada por la herramienta digital, Josep Pedrerol aprovechó el contexto de la emisión para dirigiéndose de forma directa al presentador de ‘Horizonte’. En tono de broma sobre los datos expuestos, el director de ‘El Chiringuito’ señaló: «Iker… madridistas como tú…». La frase del periodista deportivo provocó de inmediato las risas de Iker Jiménez en el plató de Cuatro, cerrando de esta manera el momento televisivo en el que se expusieron sus preferencias futbolísticas ante la audiencia.

El momento, que unió por unos minutos la antena de ambos espacios televisivos antes de dar paso a la programación nocturna, permitió constatar las referencias recogidas en el entorno digital sobre las aficiones deportivas del comunicador, vinculadas al fútbol vasco y navarro en su juventud y al reconocimiento de la trayectoria europea del club madrileño.