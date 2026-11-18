La tercera temporada de la serie «Los Anillos de Poder» profundiza en uno de los pasajes más oscuros de la mitología concebida por J. R. R. Tolkien al abordar el proceso de transformación de los hombres en los temidos Nazgûl. Transcurridos 72 años desde la publicación de «La Comunidad del Anillo», la producción televisiva de Prime Video retoma la historia cinco años después del desenlace de su segunda entrega para mostrar por primera vez el instante exacto en que Khamûl recibe uno de los Nueve Anillos de manos de Sauron, cubriendo así un vacío narrativo que permanecía sin detallar en la obra literaria original.

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El legado de Tolkien y el peso de los Nazgûl en la nueva entrega

Desde que J. R. R. Tolkien ideó el universo de la Tierra Media y publicó «La Comunidad del Anillo» hace ya 72 años, su obra se ha consolidado como un modelo de referencia imprescindible dentro del género de la fantasía y ha dado lugar a múltiples adaptaciones en todo tipo de proyectos audiovisuales. Aunque los acontecimientos relatados en «Los Anillos de Poder» se sitúan miles de años antes de la lucha por la destrucción del Anillo Único —trama central de aquella primera entrega de la trilogía original donde el universo encuentra su verdadero sentido—, la tercera temporada de la ficción demuestra la plena vigencia de este legado literario.

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En esta nueva etapa de la producción, cuya narrativa se retoma exactamente cinco años después del final de la segunda temporada, el eje dramático adquiere una relevancia decisiva debido a que los protagonistas deberán enfrentarse directamente a los Nazgûl de Sauron. Dentro del canon establecido por Tolkien, estas figuras fueron originalmente hombres comunes a quienes el Señor Oscuro entregó los Nueve Anillos. Aunque en un principio dichas joyas parecían otorgarles riqueza y una larga vida, en realidad supusieron el punto de partida de su progresiva corrupción por el ansia de poder, un proceso que culminó con su conversión en fantasmas y el sometimiento absoluto de sus mentes.

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El momento inédito en que Khamûl se coloca uno de los Nueve Anillos

A lo largo de sus escritos, J. R. R. Tolkien señaló que esta transformación de los hombres en espectros se prolongó durante siglos, pero nunca llegó a especificar qué ocurrió exactamente en el primer instante en que los portadores tuvieron acceso a los Nueve Anillos. Esta ausencia de detalles concretos en los textos originales ha permitido que la tercera temporada de «Los Anillos de Poder» introduzca determinadas licencias creativas para representar visualmente el origen de este fenómeno, convirtiendo la aparición de los Nazgûl en un elemento fundamental de los episodios emitidos.

Para ilustrar este momento clave, Prime Video muestra la escena en la que Khamûl se coloca uno de los Nueve Anillos por primera vez. El personaje arrastra previamente una grave aflicción física provocada por las maldiciones del Mago Oscuro en Rhûn, manifestada a través de llagas sangrientas que cubren su cuerpo. En el instante en que Sauron le coloca la sortija, dichas heridas comienzan a desaparecer de forma visible, aunque la transición le provoca un intenso sufrimiento físico. Ante este padecimiento, el propio Sauron le explica que su organismo se está adaptando a una nueva capacidad que le permite existir de manera simultánea tanto en el mundo físico como en el mundo invisible.

Diferencias con las novelas y la influencia de la sangre de Sauron

Una vez superado el dolor inicial y estabilizado su estado, Khamûl se muestra completamente embriagado por la nueva fuerza que acaba de adquirir. Sin embargo, el personaje ignora que esa aparente plenitud constituye el inicio de una condena irreversible y que, con el paso del tiempo, acabará perdiéndose por completo en una existencia definida exclusivamente por el tormento.

Esta representación audiovisual introduce un matiz significativo respecto a las obras literarias de J. R. R. Tolkien. Las novelas daban a entender que los Nueve Anillos producían en los hombres un efecto similar al que ejercían sobre los Enanos, donde el acceso al poder resultaba instantáneo mientras que la corrupción moral y física se desarrollaba de manera mucho más gradual. La diferencia observada en este caso radica en la propia naturaleza de estas piezas: a diferencia del resto de joyas forjadas, los Anillos destinados a los Nazgûl fueron creados utilizando la propia sangre de Sauron, lo que explica la singularidad y la crudeza inmediata de su impacto sobre el portador.