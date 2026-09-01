La Consejería de Educación justifica el retraso por trabajos de acondicionamiento y trámites administrativos en un entorno condicionado por la presión migratoria.

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La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha confirmado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán la actividad lectiva con alumnado hasta el próximo 28 de septiembre. El aplazamiento deja temporalmente sin servicio a dos centros clave ubicados en zonas especialmente sensibles de la ciudad.

Según la información facilitada por la Administración autonómica, los motivos del retraso son de carácter técnico y burocrático:

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Escuela Infantil Nuestra Señora de África: Se encuentra en la fase final de preparación, completando labores de limpieza, instalación de mobiliario y puesta a punto de las instalaciones.

Se encuentra en la fase final de preparación, completando labores de limpieza, instalación de mobiliario y puesta a punto de las instalaciones. Escuela Infantil Juan Carlos I: Permanece a la espera de que concluyan los últimos trámites administrativos relativos a la adjudicación del servicio.

Tensión y preocupación en el entorno

A pesar de que la Consejería vincula de manera oficial la prórroga a razones organizativas para garantizar la «seguridad, calidad y normalidad» del servicio, el inicio del curso coincide con una elevada presión migratoria en los barrios donde se ubican ambos inmuebles.

La guardería Nuestra Señora de África se sitúa en Loma Colmenar, en las inmediaciones de un recurso extraordinario de acogida y del punto donde acampan habitualmente centenares de personas. La tensión en el área ha requerido la intervención de unidades antidisturbios de la Policía Nacional tras registrarse altercados e intentos de acceso masivo, lo que ha generado preocupación entre las familias del alumnado.

Por su parte, la guardería Juan Carlos I se halla en un entorno donde se concentran diversos dispositivos de ayuda humanitaria, como el reparto de alimentos de la asociación Luna Blanca y un campamento de acogida para mujeres y niñas en situación irregular recientemete habilitado.

Desde el Ejecutivo local han agradecido la comprensión de las familias afectadas mientras se finalizan los trabajos y procedimientos requeridos para la apertura definitiva.