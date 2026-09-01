Spanish Gaming Academy, en colaboración con PROCESA, ha anunciado la apertura oficial del plazo de inscripción para dos de sus programas formativos con mayor proyección laboral en el sector del juego online: el Curso de Product Manager y el Curso de Técnico de Marketing.

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Ambas formaciones han sido diseñadas para capacitar a nuevos profesionales e impulsar perfiles técnicos dentro de una industria en constante crecimiento económico y transformación digital.

Cursos diseñados para la realidad del sector iGaming

Curso de Product Manager con más de 206 horas formativas

Esta formación prepara al alumno para asumir la responsabilidad de gestionar productos digitales de juego online de principio a fin. A lo largo del programa, los estudiantes profundizarán en los siguientes bloques técnicos:

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Verticales de juego: Funcionamiento práctico, reglas, cuotas, proveedores y análisis de Ruleta, Blackjack, Slots y Apuestas Deportivas.

Funcionamiento práctico, reglas, cuotas, proveedores y análisis de Ruleta, Blackjack, Slots y Apuestas Deportivas. Gestión de negocio y visibilidad: Posicionamiento de producto, optimización de escaparate digital y análisis de rendimiento.

Posicionamiento de producto, optimización de escaparate digital y análisis de rendimiento. Control de riesgos y reporting: Gestión de bonos, detección de fraudes o abuso de promociones y reporte financiero de pérdidas y ganancias.

Curso de Técnico de Marketing con más de 177 horas formativas

Orientado a la estrategia y ejecuciones publicitarias dentro de un entorno altamente regulado, este programa destaca por ofrecer un temario totalmente actualizado a la normativa vigente. Entre sus bloques clave se encuentran:

Estrategias de adquisición y retención: Técnicas avanzadas para la captación y activación de cuentas de usuario.

Técnicas avanzadas para la captación y activación de cuentas de usuario. Marketing de afiliación y medios: Gestión de redes de afiliados, modelos de comisión, sistemas de seguimiento y planificación de campañas en medios especializados.

Gestión de redes de afiliados, modelos de comisión, sistemas de seguimiento y planificación de campañas en medios especializados. Redes sociales y contenido: Gestión de la comunicación digital y optimización de presencia en canales sociales dentro del marco regulatorio actual.

Metodología y Titulación

Ambos cursos se imparten en modalidad práctica e incluyen vídeos explicativos paso a paso, material teórico de consulta, casos reales y evaluaciones por módulo, además de sesiones especializadas impartidas por profesionales en activo del sector.

Al completar satisfactoriamente la formación, los alumnos obtendrán una titulación privada de Spanish Gaming Academy.

Plazas limitadas e Inscripción

El proceso de selección de alumnos ya se encuentra abierto a través de la plataforma de PROCESA. Dado el carácter especializado de la formación y el número limitado de plazas, se recomienda realizar la solicitud a la mayor brevedad.

Proceso de inscripción y selección de alumnos en PROCESA:https://procesa.es/seleccion-de-alumnos-para-cursos-de-formacion-en-especialidades-del-sector-del-juego-on-line/