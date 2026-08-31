CEUTA / MADRID.– El presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha participado este lunes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación celebrada en El Escorial, encuentro que ha marcado el inicio del curso político del partido. La situación vivida en Ceuta tras la reciente crisis fronteriza con Marruecos ha ocupado un lugar central en el orden del día.

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Tras la reunión, el líder nacional de VOX, Santiago Abascal, ha reiterado ante los medios que lo sucedido en la ciudad autónoma constituye «una invasión y punto», enmarcada a su juicio en la estrategia de guerra híbrida del Reino de Marruecos para atentar contra la integridad territorial de España.

Acciones políticas y judiciales de VOX

Durante su comparecencia, Abascal ha avanzado que el partido emprenderá «acciones políticas y jurídicas» contra aquellos cargos públicos, ministros y organizaciones no gubernamentales a los que considera «cómplices» de la entrada masiva de personas.

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Entre las iniciativas planteadas a nivel nacional, la formación exigirá la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos, la anulación del acuerdo de asociación preferencial entre la Unión Europea y el país alauita, y la activación del artículo 102 de la Constitución en el Congreso de los Diputados para juzgar al presidente Pedro Sánchez por presunta traición.

Denuncia de desinformación y cifras de permanencia

Por su parte, Juan Sergio Redondo ha sido muy crítico con la gestión de la crisis por parte de la Administración central, asegurando que los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior no reflejan la realidad sobre el número de migrantes que permanecen en el territorio. Según sus estimaciones, la cifra se situaría en torno a las 15.000 personas en la ciudad.

Redondo sostiene que el Ejecutivo mide el impacto migratorio mediante el recuento de raciones alimentarias repartidas por las ONG, lo que califica de relato falso. El líder local advierte de que la situación «se está enquistando» y traducido en un incremento de la inseguridad y en episodios de conflictividad que afectan a los vecinos, a las Fuerzas Armadas y al personal de seguridad.

Mano tendida a la Ciudad Autónoma

Pese a las críticas vertidas hacia la gestión general, Redondo ha recordado que VOX mantiene la «mano tendida» a un eventual entendimiento de Gobierno con el Partido Popular en la Ciudad Autónoma. El objetivo, según el líder ceutí, es emplear las competencias autonómicas para «paliar los efectos del abandono del Estado» y contrarrestar la inacción que atribuyen al Gobierno central ante la presión ejercida por Marruecos.