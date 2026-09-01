El paquete de ayudas urgentes moviliza 168 millones de euros e incluye la exención total de cuotas para las empresas que se acojan a ERTE.

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El Consejo de Ministros aprueba este martes un paquete de medidas urgentes dotado con 168 millones de euros con el objetivo de amortiguar el impacto económico y proteger el tejido productivo en Ceuta y Melilla, una iniciativa adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de las actuaciones acordadas para reforzar a las empresas y trabajadores de ambas ciudades autónomas, destacan dos herramientas clave impulsadas por el Ministerio de Trabajo:

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Incentivos a la contratación: Se establece una bonificación del 75 % en las cuotas patronales a la Seguridad Social para la contratación de personal en ambos territorios.

Se establece una bonificación del 75 % en las cuotas patronales a la Seguridad Social para la contratación de personal en ambos territorios. Mecanismos de flexibilización (ERTE): Se habilita el acceso a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con una exención del 100 % en las cotizaciones empresariales.

Protección a la plantilla

El departamento que dirige la protección laboral ha remarcado que los trabajadores afectados por los ERTE contarán con el nivel máximo de cobertura. El esquema diseñado permitirá el acceso directo a la prestación por desempleo sin que este periodo compute ni consuma los derechos acumulados previamente por los empleados.

Con esta inyección presupuestaria y de bonificaciones fiscales, la Administración central busca sostener la actividad comercial e industrial local y garantizar el mantenimiento del empleo en ambas plazas norteafricanas.