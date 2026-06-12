Las joyas intervenidas por la Policía Nacional el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzan un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Así lo determina la tasación preliminar encargada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y realizada por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El magistrado, que lidera la investigación del conocido caso Plus Ultra, solicitó este análisis urgente para determinar la naturaleza, autenticidad, fabricante y valor económico de reposición del lote, a la espera de un examen pericial más exhaustivo en el futuro.

Un arsenal de alta joyería bajo llave

El registro tuvo lugar en el despacho que el expresidente mantiene en la madrileña calle Ferraz. Según el acta policial, los agentes hallaron una ingente cantidad de piezas valiosas en el interior de una caja fuerte.

Entre los objetos confiscados y detallados en el informe destacan:

Collares y pulseras: Tres collares plateados con piedras preciosas (azules, granates y verdes), tres pulseras a juego y un conjunto adicional de tres collares verdes.

Tres collares plateados con piedras preciosas (azules, granates y verdes), tres pulseras a juego y un conjunto adicional de tres collares verdes. Anillos y pendientes: Sortijas y pendientes con piedras verdes y violetas, además de varios conjuntos plateados.

Sortijas y pendientes con piedras verdes y violetas, además de varios conjuntos plateados. Relojes de lujo: Piezas de las marcas Omega, Longines, Krono (este último con la inscripción «tus compañeros»), Dogna y Lorenz Theatre.

Piezas de las marcas Omega, Longines, Krono (este último con la inscripción «tus compañeros»), Dogna y Lorenz Theatre. El lote de «Presidencia»: En una bolsa con la inscripción oficial de Presidencia del Gobierno, se escondían cadenas, cordones, cruces doradas y plateadas, y varios brazaletes, entre ellos uno adornado con perlas blancas y gemas verdes.

La defensa de Zapatero: herencias y falta de seguridad

El expresidente del Gobierno, que está citado a declarar ante la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, ya ha ofrecido su versión sobre el origen del botín. Según trasladó a EFE el presidente del Ateneo, Luis Arroyo —estrecho colaborador de Zapatero en su etapa en Moncloa—, el exlíder socialista atribuye el grueso de las piezas a herencias de su madre y de su suegra, así como a diversos regalos.

Respecto a por qué una fortuna en joyería se encontraba oculta en su oficina y no en su domicilio, la defensa argumenta que Zapatero reside actualmente en una vivienda de alquiler que no disponía de caja fuerte, lo que le obligó a trasladar los bienes a su despacho por motivos de seguridad.

El «vértice» de la trama Plus Ultra

El hallazgo y posterior tasación de estas joyas complican el escenario judicial para José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calama lo sitúa provisionalmente en el «vértice» de una presunta trama de tráfico de influencias destinada a favorecer a la aerolínea Plus Ultra.

La tesis que maneja la investigación es que estos favores se habrían realizado a cambio de contraprestaciones y beneficios económicos opacos que se habrían canalizado presuntamente hacia el expresidente y su entorno más cercano. Las declaraciones de la próxima semana se perfilan clave para el devenir de la causa.