El combinado de Mauricio Pochettino debuta en el Grupo D frente a la selección sudamericana en el Estadio de Los Ángeles con el objetivo de sumar tres puntos clave en una liguilla que completan Turquía y Australia.

El Mundial 2026, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, vive uno de los compromisos más destacados de la jornada de apertura en el Grupo D. Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay cruzan sus caminos en un encuentro donde el combinado norteamericano ejercerá la condición de local con el respaldo de su afición en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en Inglewood (California). Este recinto multiusos, conocido también como SoFi Stadium, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores y es el hogar habitual de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

El partido se presenta de vital importancia para el porvenir de ambos conjuntos en el torneo internacional. El Grupo D se perfila como un cuadro abierto e igualado, una liguilla que completan los combinados de Turquía y Australia, quienes también se enfrentarán entre sí en esta primera jornada de competición. En un contexto tan equilibrado, inaugurar el casillero con una victoria y sumar los tres primeros puntos acercaría de manera significativa al ganador hacia la clasificación para las siguientes rondas eliminatorias.

La preparación y las figuras del conjunto estadounidense

El equipo seleccionado por el técnico argentino Mauricio Pochettino confía en iniciar su andadura mundialista con un triunfo que disipe las dudas sembradas durante el periodo de preparación. En sus recientes compromisos amistosos previos al inicio del campeonato, el cuadro norteamericano ha encadenado varios resultados adversos, tras caer derrotado ante Bélgica por un contundente 2-5, frente a Portugal por un marcador de 0-2 y contra Alemania por 1-2. No obstante, la escuadra estadounidense logró resarcirse en su último test de preparación al imponerse a la selección de Senegal por un ajustado 3-2.

Para revertir esta dinámica y liderar el frente de ataque, Estados Unidos encomienda sus opciones a su gran estrella ofensiva, Christian Pulisic, futbolista que milita en las filas del AC Milan italiano. Junto al atacante milanista, la convocatoria norteamericana cuenta con una nómina de nombres destacados en el panorama futbolístico europeo, entre los que sobresalen el centrocampista de la Juventus de Turín Weston McKennie, los jugadores del PSV Eindhoven Sergiño Dest y Ricardo Pepi, el centrocampista del Bayer Leverkusen Malik Tillman y el extremo del Olympique de Marsella Timothy Weah.

Una correosa Paraguay como primer escollo en el torneo

En este estreno de la Copa del Mundo, el bando estadounidense se medirá a una correosa selección de Paraguay que acude a la cita con una dinámica reciente de resultados más positiva en sus encuentros amistosos de preparación. El conjunto sudamericano ha saldado sus compromisos previos con dos victorias, tras imponerse a domicilio a Grecia por la mínima (0-1) y solventar con autoridad su partido ante Nicaragua con una goleada (4-0). El único revés en la preparación de la escuadra albirroja se produjo ante el combinado de Marruecos, ante el que cedió por un resultado de 2-1.

Horario: ¿Cuándo se juega el Estados Unidos contra Paraguay de la Copa del Mundo?

El encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial de la FIFA se disputará en horario nocturno para el territorio español. El partido está programado para celebrarse en la madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio, concretamente a las 3:00 horas (hora peninsular española).

Televisión: ¿Dónde ver el Estados Unidos – Paraguay en directo por televisión y ‘online’?

Los aficionados interesados en seguir el estreno de la selección de Mauricio Pochettino frente al cuadro paraguayo disponen de diferentes opciones de retransmisión a través de las plataformas de televisión de pago en España. El duelo se podrá ver en directo de forma íntegra por televisión e internet a través de la plataforma DAZN y mediante su canal específico DAZN Mundial. De igual modo, el partido estará disponible a través del canal BarTV Mundial (dial M300), integrado en la plataforma Movistar Plus+.