El Papa León XIV comunicó este domingo, al término del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que será operado en los próximos días de un nódulo pulmonar que fue detectado durante unas revisiones médicas recientes. Según ha explicado, la lesión está «en fase muy temprana» y «bien localizada»; los médicos recomendaron intervenir y él ha aceptado operarse para extirparla. ([arquibogota.org.co])

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El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó que la operación está programada para los primeros días de la próxima semana, y que se espera que el Santo Padre necesite alrededor de una semana para recuperarse. ([es.zenit.org])

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El Papa, de 71 años, anunció además que su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, seguirá adelante según lo planeado. ([aciprensa.com])

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Los antecedentes médicos del Papa León XIV y precedentes papales

El hallazgo del nódulo proviene de unos controles médicos de carácter rutinario, en los que inicialmente se sospechaba que pudiera tratarse de una inflamación. No existía hasta ahora un síntoma concreto. ([es.zenit.org])

La intervención tendrá lugar en el Policlínico Gemelli de Roma, hospital donde el Pontífice ha sido atendido en múltiples ocasiones. ([es.euronews.com])

En relación con otros pontífices recientes, todos han enfrentado problemas de salud durante sus respectivos papados. León XIV asume que este suceso será el primer gran contratiempo médico significativo desde su elección el 8 de mayo de 2025; a modo de comparación, Juan Pablo II sufrió un atentado a los dos años en el papado y Francisco tuvo varias cirugías, incluyendo una para extirpar parte del intestino en 2021, enfermedades respiratorias y otras intervenciones abdominales. ([aciprensa.com])

¿Qué implica un nódulo pulmonar y cómo suele ser su intervención?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido denso que se detecta habitualmente mediante radiografías o tomografías; la mayoría son benignos y no provocan síntomas, aunque cerca de un 5 % podrían ser malignos. ([es.euronews.com])

El procedimiento que se espera para su intervención varía según características del nódulo como tamaño y localización. Puede tratarse mediante técnicas mínimamente invasivas, lo que acelera la recuperación y reduce complicaciones. En estos casos la estancia hospitalaria tras la operación suele ser de cinco a diez días; actividades habituales podrían retomarse en dos a tres semanas si la cirugía es menor. ([teledoce.com])

En todo caso, la naturaleza exacta del nódulo no ha sido hecha pública, por lo que no se conoce si será necesaria una resección pequeña, un segmento o un lóbulo pulmonar. Esa decisión determinará la extensión de la recuperación. ([arquibogota.org.co])

El Papa León XIV ha solicitado oraciones y ha agradecido la cercanía espiritual en sus declaraciones ante los fieles. ([arquibogota.org.co])