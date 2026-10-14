El primer parte médico confirma que la intervención transcurrió sin complicaciones y que el Pontífice se encuentra descansando en su habitación tras habérsele extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Roma / Ciudad del Vaticano — El Papa León XIV ha sido intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria en una operación para extirparle un «adenocarcinoma pulmonar», según confirmó el primer parte médico difundido por las autoridades sanitarias y el Vaticano. La intervención concluyó con éxito y el Santo Padre se encuentra ya descansando en su habitación del centro hospitalario.

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Los médicos responsables de la operación explicaron que el procedimiento consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho tras habérsele diagnosticado un cáncer de pulmón. A pesar de la complejidad técnica de la cirugía, los especialistas han certificado que el estado del Pontífice es estable y que ha evolucionado favorablemente en las primeras horas del postoperatorio.

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Periodo de reposo y seguimiento clínico

Tras el parte oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el equipo médico ha indicado que el Pontífice permanecerá ingresado en observación durante los próximos días para supervisar su recuperación y pautar el tratamiento posterior.

El diagnóstico y la pronta intervención han suscitado una ola de mensajes de apoyo y oraciones desde diversas comunidades católicas y líderes internacionales, a la espera de nuevos comunicados sobre la evolución de la salud del Papa en las jornadas venideras.