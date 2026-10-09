La portavoz de MDyC ha criticado la situación del parking de Juan Carlos I, cuya apertura continúa pendiente a pesar de haber sido adjudicado en 2018. La preocupación en la ciudadanía crece ante la falta de información sobre el funcionamiento de esta infraestructura que se considera esencial para la movilidad urbana.

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El Ejecutivo local, por su parte, ha asegurado que las obras de la instalación ya han sido finalizadas. Sin embargo, el diseño y definición del modelo de explotación sigue sin concretarse, lo que retrasa la apertura al público del parking, muy esperado por los vecinos y comerciantes de la zona.

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La ausencia de un plan operativo claro para el parking añade incertidumbre sobre su uso y gestión, lo que ha llevado a MDyC a solicitar explicaciones de manera formal a las autoridades competentes. La formación política insiste en la necesidad de que se dé solución a esta situación para mejorar la oferta de aparcamiento en Ceuta.

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Con la infraestructura lista desde hace tiempo, la falta de comunicación del Gobierno sobre los pasos a seguir ha llevado a la frustración de muchos ciudadanos. La preocupación por el tráfico y la escasez de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad se hace evidente.

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La apertura del parking de Juan Carlos I no solo podría aliviar el problema del aparcamiento, sino también fomentar la actividad comercial en las inmediaciones. La expectativa es alta y los ceutíes esperan respuestas claras que aclaren cuándo podrán usar esta nueva instalación.

Este asunto se enmarca dentro de una serie de críticas hacia la gestión del Gobierno en temas de infraestructuras, que no solamente afecta a este parking, sino también a otros proyectos importantes para la ciudad. La presión de MDyC, como desde otros sectores políticos, apunta a la necesidad de un buen planeamiento y ejecución de las obras para el desarrollo de Ceuta.