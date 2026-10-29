Carlos Pavón, coronel retirado y cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) al Congreso por Ceuta, califica de «invasión en toda regla» la crisis del 30 y 31 de julio y pide devolver a todas las personas que entraron de forma irregular, también a los menores. En esta entrevista propone militarizar la frontera, dice que apoyaría a cualquier gobierno que saque al actual y sostiene que las causas judiciales de Alvise Pérez no tienen por qué restar credibilidad a su candidatura.

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El Periódico de Ceuta está entrevistando a los representantes de las formaciones políticas de la ciudad con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Todas reciben un bloque de preguntas comunes, para que los lectores puedan comparar sus respuestas, y un bloque de preguntas propias. En esta serie ya han respondido Fatima Hamed (MDyC), Mohamed Mustafa (Ceuta Ya!) y Juan Sergio Redondo (Vox). Carlos Pavón respondió a las preguntas en mensajes de audio; el texto recoge sus respuestas adaptadas a la lectura, sin cambiar su sentido.

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Preguntas comunes a todas las formaciones

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo Gobierno de España por Ceuta tras la crisis del 30 y 31 de julio?

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Lo primero que tiene que hacer es devolver a todas las personas que entraron de forma irregular en España, mayores y menores. Para ello deberá realizar las acciones pertinentes que tenga a su alcance, dentro de la ley y con la mayor celeridad posible. Hay que devolverlos a todos, sin excepción.

Así se manda un mensaje: el que entra ilegalmente en España es devuelto y no puede permanecer en el territorio nacional por el mero hecho de haber entrado, de una manera o de otra.

¿Qué relación debe tener España con Marruecos?

España tiene que tener con Marruecos una relación de vecindad, de buena vecindad, de amistad en su caso, y de lealtad. Debe quedar muy claro que el respeto entre ambos tiene que presidir todas sus actuaciones, y hay que dejarle ya muy claro a Marruecos que Ceuta, Melilla y las demás islas de soberanía española nunca fueron suyas. Por tanto, no puede pedir que se le devuelva algo que nunca fue suyo.

Hay que hacérselo entender de una manera diplomática y decirle que, si eso se sigue poniendo en cuestión, nunca se podrá llegar a tener una buena relación ni un marco de colaboración. Y también advertirle de que traspasar esas líneas rojas en la relación bilateral supondría una serie de acciones por parte del Estado español que no le iban a gustar.

Hay que dejárselo claro y tratarlos de tú a tú. Hay que procurar tener solidaridad, ayudarles en todo lo que se pueda y tener buena relación, pero dejar bien claro que no estamos dispuestos a que siempre estén con la misma historia de Ceuta y Melilla. Hay que dejárselo muy clarito y decirles que, si no quieren entender eso, no habrá relación, y punto. Se acabó la historia, no hay más que hablar.

Su compromiso concreto y medible con Ceuta para la próxima legislatura.

Si tengo el honor de ser elegido diputado en el Congreso de los Diputados, mi compromiso es, sencilla y llanamente, luchar por que Ceuta sea tratada ni más ni menos que los demás territorios de España; si cabe, un poquito mejor, y estar un poquito más atento a sus dificultades por su posición geográfica y por todo lo que significa estar en la punta de vanguardia y ser la frontera sur de Europa.

E insistir constantemente en que se nos tiene que apoyar a diario, en que existimos, en que somos un territorio pequeño pero una parte esencial de España, y en que la soberanía nacional es conjunta, es entera: no se puede prescindir de ningún territorio.

¿Qué le diría a un ceutí que está pensando en no votar?

Al que está pensando en no votar le diría que acuda a las urnas, que vote lo que estime conveniente, que deje el voto en blanco si quiere, pero que acuda a las urnas. Nada más que eso. Es una opción personal y ahí cada uno tiene que tomar la decisión que crea más oportuna.

SALF ante el 29-N

Ha pasado 47 años en el Ejército, 38 de ellos en Ceuta. ¿Por qué da ahora el paso a la política, y por qué con SALF?

El detonante para dar el paso a la política han sido las circunstancias en que nos encontramos y, desgraciadamente, todo lo que estamos sufriendo aquí en Ceuta.

Lo hago con SALF porque ya hace tiempo que tenía alguna relación con ellos. Me parece que su programa es constitucional y realista y, de momento, no he observado nada raro en esa formación. En otras, sí. Además, en las conversaciones que he tenido con ellos nadie me ha impuesto nada ni me ha dicho lo que tengo que decir. Se me ha dado libertad absoluta. Hemos hablado de los puntos de vista de cada uno, de cómo lo ve cada uno, y hemos llegado a un acuerdo.

Y lo hago gustosamente. Lo hago por amor a Ceuta y por amor a España. Afortunadamente, no necesito vivir de la política, como otros.

En Ceuta se elige un solo diputado. ¿Qué le diría a quien piensa que votar a SALF divide el voto y puede beneficiar a otro candidato?

Es cierto que en Ceuta solo hay un diputado. Pero creo que alguna vez también hay que dar la oportunidad a las formaciones pequeñas de ir creciendo y de mostrar lo que están dispuestas a hacer por sus ciudadanos. No podemos estar siempre en un bipartidismo perpetuo ni seguir en una partitocracia, que es lo que actualmente es España.

Para mí es una partitocracia, ya lo dije en una ocasión. Y mientras esto no cambie, aunque sea reiterativo, para mí seguirá siendo una partitocracia.

Su partido ha hablado de «invasión marroquí» para describir lo ocurrido el 30 y 31 de julio. ¿Comparte ese término? ¿Cómo lo define usted?

Efectivamente, mi partido ha dicho que lo que ha sucedido en Ceuta es una invasión marroquí. Cada día está más claro, con todo lo que está aflorando y todo lo que se está sabiendo.

Yo diría más: una invasión que muestra una acción híbrida, una guerra híbrida. Eso es lo que se ha producido y lo que el Gobierno de España no quiere reconocer. Él sabrá por qué no quiere reconocerlo, pero aquí lo que ha habido ha sido una invasión en toda regla: se han transgredido las fronteras españolas, se ha atacado la soberanía nacional y nuestro Gobierno no ha reaccionado. Y eso es imperdonable. Eso es imperdonable.

Con su experiencia militar, ¿qué cambiaría en la defensa de Ceuta y de su frontera: medios, despliegue o legislación?

La defensa de Ceuta tiene que ser a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, y también por parte de los organismos a los que España pertenece: la OTAN, en su caso, y la Unión Europea, en otro.

Pero, bajando a tierra, lo primero que yo haría sería militarizar la frontera de estas ciudades, Ceuta y Melilla, desplegando el Ejército de forma permanente en la frontera y dándole el carácter de agente de la autoridad. Y también haría un estudio para ver qué obstáculos físicos o qué impedimentos se pueden poner para parar ciertas avalanchas. Creo que hoy en día hay muchas técnicas y mucha tecnología, y se puede hacer perfectamente.

Ahora bien, lo principal es tener la voluntad férrea de tener una defensa que, en primera instancia, que es lo que nos interesa aquí en Ceuta, pueda parar las avalanchas que se nos puedan producir en un momento determinado, y no escatimar en recursos. Ceuta se defiende con disuasión y con medios que sean efectivos a la hora de poder parar, vuelvo a insistir, una intentona de avalancha.

¿Qué propone para los menores extranjeros no acompañados que hay hoy en Ceuta, dentro de lo que permite la ley?

En cuanto a los menores extranjeros que hay en Ceuta, por supuesto, a la península no pasará ninguno. Eso está más claro que el agua. El próximo Gobierno tiene que cambiar la ley, la ley del menor, coger a todos los menores y llevarlos con sus padres o con las instituciones marroquíes. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de ningún menor que no sea nuestro, y es así.

Garantizando todos los derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, pero esos niños deben ser devueltos con sus padres. En caso de que sus padres o sus familiares no puedan acogerlos, que el Gobierno marroquí se haga cargo de sus ciudadanos, punto y final, y se acabó la historia. Ya está bien del negocio de los menas aquí en España.

Otras cuestiones

Su líder, Alvise Pérez, tiene abiertas causas judiciales, entre ellas una por presunta financiación ilegal. ¿Le resta credibilidad a su candidatura?

No tiene por qué restarla. Las causas judiciales las tiene el señor Alvise. Ya veremos cómo se desarrollan y en qué termina todo esto. Pero yo soy una persona distinta al señor Alvise, y el señor Alvise, evidentemente, es una persona distinta de mí. Creo que eso no debiera influir.

Si sale elegido, ¿apoyaría la investidura de un Gobierno del PP? ¿A cambio de qué para Ceuta?

Si salgo elegido, apoyaría a cualquier gobierno que definitivamente echara a este presidente y a este Gobierno que tenemos, que para mí es ilegítimo. Y lo que haría sería siempre en beneficio de Ceuta y de España.

¿A cambio de qué lo apoyaría? A cambio de que Ceuta tenga mayor visibilidad, de que a Ceuta se le dé lo que se le tiene que dar y se la apoye en lo que se la tiene que apoyar. Naturalmente, porque, de salir elegido, yo no sería el diputado de los que me han votado, sería el diputado de todos los ceutíes, y por tanto no iba a hacer ninguna distinción. Eso lo tengo clarísimo. Un servidor público sirve a todos.

Casi la mitad de los ceutíes son musulmanes. ¿Qué les diría a quienes miran con recelo el discurso de su partido?

Yo no creo que en el discurso del partido haya nada ofensivo contra los musulmanes de Ceuta. Si se refiere a lo que pudo ocurrir en una de las manifestaciones a las que vino el señor Alvise, en la que se dio la casualidad de que estaba un grupo que me parece que se llama Frente Nacional y hubo una especie de tumulto, yo no creo que eso vaya en contra de ningún musulmán.

Además, lo digo claramente, siempre estamos con lo mismo: aquí cada uno puede tener la religión que quiera y practicar la espiritualidad que quiera. Aquí somos todos españoles, y lo que tenemos que hacer es trabajar todos por Ceuta y por España y olvidarnos de las divisiones y de los enfrentamientos. Lo que hay que buscar son los puntos de encuentro y, mediante el diálogo, conseguir siempre que haya una convivencia sana y un progreso sano, y que, por supuesto, las cosas se hagan siempre con justicia, con equidad y con solidaridad.

Créame: todos los que siempre están buscando que si musulmanes, que si cristianos, que si hebreos… Mire usted, esa gente sobra. La espiritualidad hay que llevarla dentro. Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley y tener mucho amor a Ceuta y a España.

Cierre

¿Desea añadir algo más?

Quisiera dirigirme a todo el pueblo ceutí y decirle que vote en conciencia lo que estime oportuno. Lo que vote será bueno para Ceuta, no me cabe la menor duda. Como he dicho antes, yo lo hago por amor a Ceuta y a España. Procuraré siempre defender una buena convivencia y el cumplimiento de la ley, lucharé contra cualquier tipo de corrupción, denunciaré todo aquello que se salga de la ley y estaré siempre abierto a recibir a todas las personas que tengan algún problema y quieran transmitírmelo, para buscar una solución.

Porque creo que, cuando alguien se compromete a trabajar para sus ciudadanos, tiene que estar siempre abierto, abierto a todos, sin descanso, buscando siempre la solución pertinente en cada momento. Es decir, tener un corazón blanco, ser abierto. Y esto se hace por gusto, por vocación, que aquí nadie está obligado. De lo que se trata es de servir a las personas, independientemente de lo que piensen o de la religión que sean, y de que llevemos a cabo caminos de tolerancia, caminos de justicia, caminos de solidaridad.

Le voy a decir una cosa: a mí me gusta la verdad, buscar siempre la verdad y huir del que miente, de los mentirosos, de los estafadores y de los embaucadores. Y, por último, permítame cerrar esto con un «¡Viva Ceuta!» y un «¡Viva España!» muy grandes. Mucha suerte a todos, y que Ceuta salga más fuerte y más unida de esta situación que estamos pasando, que vamos a salir.

Fotos: cedidas por Carlos Pavón