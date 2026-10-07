Un informe exclusivo de Idealista constata una drástica caída del 43,5% en los anuncios de vivienda permanente en España durante los últimos ocho años, reduciendo el mercado a 510.000 inmuebles en un contexto de creciente presión demográfica.

Lee tambien: El nuevo decreto de vivienda obliga al Estado y a las CCAA a pagar los impagos de alquiler a las familias vulnerables

MADRID — El mercado del alquiler residencial en España afronta un escenario de severa restricción de la oferta tras haber perdido casi 400.000 viviendas en los últimos ocho años. Según los datos extraídos del estudio del portal inmobiliario Idealista, el volumen global de anuncios de alquiler permanente ha pasado de superar los 902.660 inmuebles en 2018 a poco más de 510.000 al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una contracción del 43,5% en la disponibilidad nacional.

El informe sitúa el impacto de esta caída con mayor intensidad en Cataluña, comunidad que ha liderado la implantación de las zonas tensionadas, los límites a los precios de los arrendamientos y las regulaciones a los grandes tenedores en el marco de la Ley de Vivienda de 2023. Barcelona se sitúa como la capital de provincia que mayor oferta ha destruido en términos porcentuales, al registrar un desplome del 82,7% en su parque de alquiler de vivienda habitual, pasando de 113.850 ofertas activas en 2018 a 19.723 en 2025. Parte de este trasvase se ha redirigido hacia modalidades como el alquiler de temporada o de corta duración para evitar las restricciones fijadas a los arrendamientos de larga estancia.

Lee tambien: El Gobierno publica en el BOE los dos nuevos decretos de vivienda: el primero entra en vigor este jueves y la prórroga de alquileres se aplaza al 15 de noviembre

Fuerte retroceso en los principales núcleos urbanos

La tendencia de contracción en el mercado de arrendamiento afecta de forma directa a los principales centros económicos y demográficos del país:

Madrid: Constituye la ciudad con mayor volumen absoluto de inmuebles retirados del circuito de larga estancia. En 2018 disponía de 202.484 anuncios frente a los 84.920 contabilizados al cierre de 2025, lo que supone un descenso del 58% y la pérdida de más de 117.500 opciones habitacionales.

Constituye la ciudad con mayor volumen absoluto de inmuebles retirados del circuito de larga estancia. En 2018 disponía de 202.484 anuncios frente a los 84.920 contabilizados al cierre de 2025, lo que supone un descenso del 58% y la pérdida de más de 117.500 opciones habitacionales. Bilbao, San Sebastián y Girona: En el País Vasco y Cataluña, localidades acogidas al control de rentas han sufrido contracciones de oferta situadas entre el 59% y el 60,8%.

En el País Vasco y Cataluña, localidades acogidas al control de rentas han sufrido contracciones de oferta situadas entre el 59% y el 60,8%. Valencia y Sevilla: La capital del Turia ha visto reducirse su oferta un 47,2% (18.465 viviendas menos), mientras que Sevilla ha registrado una disminución de más del 50%, pasando de cerca de 23.960 anuncios a 11.695.

Presión demográfica frente a las proyecciones del Banco de España

El estrechamiento del parque de alquiler coincide con un incremento continuado de la demanda de vivienda provocado por el crecimiento poblacional y los flujos migratorios, situando a España al borde de los 50 millones de habitantes según datos de Eurostat. Las estimaciones del Banco de España sitúan el déficit habitacional del país en un millón de inmuebles para el año 2028, anticipando la necesidad de edificar 300.000 unidades adicionales a las previstas para equilibrar la tensión del mercado.

Frente a las críticas del sector inmobiliario, que reclama medidas orientadas prioritariamente a la seguridad jurídica y a la ampliación del suelo edificable, el paquete normativo del Ejecutivo insiste en la intervención directa de los precios de las rentas y en el estímulo financiero de la demanda —como el programa de créditos bonificados para compra—, manteniendo aportaciones menores destinadas a la edificación industrializada y la promoción de vivienda social.