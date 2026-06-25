El diputado Javier Celaya registra una batería de preguntas en el Congreso al constatar que la resolución del Ministerio no especifica las cuantías reservadas para los territorios de gestión directa.

CEUTA, 25 de Junio de 2026 – El Partido Popular de Ceuta ha exigido formalmente al Gobierno de España que aclare con urgencia qué fondos destinará a la educación de la ciudad autónoma. La reclamación llega tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del reparto de 321,4 millones de euros destinados a Programas de Cooperación Territorial, una resolución en la que Ceuta y Melilla no aparecen especificadas.

El diputado nacional del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El objetivo es conocer las cuantías exactas asignadas a la ciudad para el ejercicio presupuestario de 2026.

El origen del conflicto: la exclusión en el BOE

El BOE número 150, publicado el pasado 20 de junio, recoge la distribución de fondos aprobada por la Conferencia Sectorial de Educación para cinco programas clave:

Refuerzo de la Competencia Matemática: 120,5 millones de euros.

120,5 millones de euros. Programa PROA+ (Orientación y Avance Educativo): 105,9 millones de euros (financiado por el FSE+).

105,9 millones de euros (financiado por el FSE+). Refuerzo de la Competencia Lectora: 56,2 millones de euros.

56,2 millones de euros. Educación Inclusiva: 28,7 millones de euros (financiado por el FSE+).

28,7 millones de euros (financiado por el FSE+). Bienestar y Protección en centros educativos: 10 millones de euros.

Aunque la suma total asciende a 321.434.121 euros, el documento de la Secretaría de Estado de Educación desglosa el dinero entre 15 comunidades autónomas, pero no indica qué cantidad se reserva el Ministerio para aplicarla en su propia área de gestión directa, que incluye a Ceuta y Melilla.

«Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no están representadas en la Conferencia Sectorial de Educación, ya que las competencias educativas se gestionan directamente por el Ministerio. Por eso queremos asegurarnos de que se hayan asignado fondos para aplicar estos programas en nuestros centros», ha advertido Celaya.

Exigencia de transparencia y prioridad educativa

Para los populares ceutíes, esta falta de información resulta especialmente grave en un contexto donde el Ejecutivo central lleva tres años sin presentar ni aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El partido exige transparencia y rendición de cuentas sobre los criterios que utilizará el Ministerio para garantizar que los recursos lleguen a las aulas.

Desde el PP recuerdan además que los indicadores del Consejo Escolar del Estado y las evaluaciones internacionales sitúan de forma recurrente al alumnado de Ceuta y Melilla a la cola de los resultados académicos en España.

Por este motivo, la formación liderada en el Congreso por Celaya defiende que ambas ciudades autónomas deberían ser «receptoras prioritarias» de estos planes de refuerzo y protección, en lugar de permanecer como «territorios invisibles» en las resoluciones oficiales del Gobierno.