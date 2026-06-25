El rendimiento de Vinicius Júnior en la cita mundialista de Norteamérica está superando cualquier expectativa previa. Con un registro de cuatro goles en apenas tres partidos, el delantero brasileño está mostrando una versión que iguala, e incluso supera, el altísimo nivel exhibido hace dos temporadas. Esta explosión goleadora sitúa al club blanco ante la inmediata tarea de asegurar la renovación de su estrella antes de que su cotización siga escalando en las rondas eliminatorias.

Bajo la dirección estratégica de Carlo Ancelotti, el atacante se ha consolidado como el auténtico líder sobre el césped de una selección de Brasil que avanza con paso firme hacia los octavos de final como primera de grupo.

Una exhibición en la punta de ataque

El último encuentro de la fase de grupos frente a Escocia sirvió como escenario para la consolidación del madridista en una demarcación mucho más centrada, alejada de la banda izquierda. Vinicius firmó un doblete decisivo y rozó el triplete tras una acción donde le fue anulado un tanto por una rigurosa falta previa sobre el defensor escocés. Posteriormente, las intervenciones del guardameta rival impidieron que el siete ampliara una cuenta realizadora que ya asusta en el panorama internacional.

La solvencia defensiva del bloque y la fluidez en el centro del campo encontraron en la efectividad del delantero el complemento perfecto para desarbolar por completo al conjunto europeo. El festival ofensivo de la canarinha lo completó Cunha en la segunda mitad, sellando un triunfo incontestable.

Gestión de vestuario y candidatura al título

El discurrir plácido del torneo está permitiendo una gestión de plantilla óptima por parte de Ancelotti. Con el partido completamente encauzado, el técnico italiano propició el debut de Neymar en su cuarta Copa del Mundo, satisfaciendo los deseos de la grada y dosificando los esfuerzos del bloque titular de cara a los cruces decisivos.

Con paso firme y la moral reforzada, Brasil espera ahora rival en los dieciseisavos de final, que saldrá de los cruces entre Japón, Países Bajos o Suecia, consolidándose como una de las máximas favoritas para romper una sequía de 24 años sin alzar el título mundial.