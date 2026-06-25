El delantero del Real Madrid está firmando una actuación histórica en la cita mundialista de Norteamérica, consolidándose en la élite absoluta del fútbol global. Su rendimiento en los tres primeros partidos del torneo no solo lo ha colocado en la carrera por los máximos galardones individuales, sino que ha despertado el elogio unánime del panorama internacional, empezando por su propio seleccionador.

Al cierre del último encuentro, Carlo Ancelotti no ocultó su admiración ante los micrófonos de la televisión brasileña al ser preguntado por el nivel de su pupilo, definiendo al atacante de forma contundente: «Es que es jodidamente bueno».

Un impacto a la altura de los más grandes

La influencia del extremo en el juego de la canarinha está siendo total. Vinicius ha logrado encadenar tres nominaciones consecutivas como el mejor jugador del partido (MVP) en las tres jornadas disputadas. Su despliegue ofensivo e influencia en el área rival solo encuentran comparación actual con las cifras de Lionel Messi, situándose de lleno en el debate futbolístico junto a figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Incluso la historia colectiva rozó un hito mayor durante el enfrentamiento contra Escocia. Solo una polémica revisión del VAR y la posterior decisión arbitral privaron al siete madridista de certificar un hat-trick, una gesta que en la memoria brasileña sigue estrechamente ligada a los tiempos de Pelé.

La evolución táctica y la conexión con el técnico

Detrás de este estado de forma óptimo existe una propuesta táctica muy definida. Desde su etapa compartida en el club blanco, el preparador italiano ha insistido en la capacidad de Vinicius para trazar diagonales y ocupar zonas mucho más centralizadas, abandonando la rigidez de la banda izquierda. Esta variante, replicada con éxito en el esquema de la selección, ha multiplicado su presencia en los metros finales, traduciéndose en una notable producción de goles y asistencias.

La sintonía entre ambos profesionales es absoluta y se manifiesta en una doble dirección. Tras las declaraciones del seleccionador, el propio atacante devolvió los elogios de forma tajante, afirmando que Ancelotti es, sin discusión, el mejor entrenador del mundo. Con la fase decisiva del campeonato en el horizonte, Brasil se apoya en esta alianza para aspirar a todo en el territorio norteamericano.