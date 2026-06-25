El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registra dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 en la región caribeña, un fenómeno poco común en el que el segundo sismo no actúa como réplica sino como un evento primario

Un doblete sísmico, fenómeno poco común en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona con pocos segundos de diferencia, ha sacudido a Venezuela, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y varias islas del Caribe. Aunque la mayoría de los ciudadanos sintieron un solo golpe de enorme energía, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha confirmado que se trataron de dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos. Ambos movimientos se consideran eventos primarios y se sitúan entre los más fuertes registrados en la región en casi un siglo.

El norte de Sudamérica y la región del Caribe han sido escenario de una secuencia sísmica poco común y potencialmente más peligrosa conocida como terremoto doble o doblete sísmico. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo, de magnitud 7,2, localizó su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón a las 22:04 GMT (18:04 hora local). Solo 39 segundos después, un segundo temblor más fuerte, de magnitud 7,5, se produjo a unos kilómetros de distancia. Esta sucesión de movimientos afectó notablemente a Venezuela, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y diversas islas del Caribe, donde la población percibió una única y prolongada sacudida. De acuerdo con las informaciones de CNN News, la magnitud de estos dos sismos los sitúa entre los más fuertes registrados en esta zona geográfica en casi un siglo.

Lo habitual en la actividad tectónica es que los terremotos sigan un patrón simple de «sismo principal-réplica». Sin embargo, en ocasiones las fuerzas tectónicas desencadenan múltiples rupturas potentes en cuestión de segundos. Los sismólogos clasifican un evento como doblete sísmico cuando los dos terremotos tienen magnitudes similares, ocurren en un intervalo de tiempo relativamente corto y se originan en sistemas de fallas estrechamente relacionados.

Diferencias entre un doblete y las réplicas convencionales

Los expertos aclaran que el segundo sismo no es una réplica del primero. En una secuencia sísmica convencional, primero ocurre un gran terremoto principal al que siguen réplicas más pequeñas y generalmente mucho más débiles. Por el contrario, en un sismo doble ocurren dos terremotos importantes de magnitud similar y ambos se consideran eventos sísmicos primarios.

Este fenómeno es catalogado como poco común debido a que la mayoría de los terremotos liberan suficiente tensión tectónica acumulada como para impedir que se produzca otra ruptura de magnitud similar inmediatamente después. En el caso del doblete sísmico, la ruptura de la falla no libera toda la energía acumulada en un solo evento. La primera ruptura incrementa el esfuerzo sobre otro segmento cercano de la falla, el cual puede romperse casi de inmediato y generar el segundo terremoto de gran magnitud.

Un fenómeno de alta capacidad destructiva

Según datos de la Sociedad Sismológica de América, los dobletes suelen ocurrir cuando la tensión liberada por la primera ruptura se transfiere rápidamente a un segmento de falla vecino, desencadenando otra gran ruptura antes de que la corteza tenga tiempo de se estabilizarse. Los terremotos dobles son difíciles de predecir y suelen ser más destructivos que un solo sismo. Los científicos explican que el segundo movimiento puede impactar sobre estructuras que ya han sido debilitadas segundos antes por el primero, además de prolongar el tiempo durante el cual el suelo se sacude.

La explicación técnica de que solo pasen unos segundos entre ambos terremotos —39 segundos en el presente caso de Venezuela— reside en la transferencia de tensión. Los expertos del USGS detallan que los grandes terremotos pueden alterar las tensiones en fallas cercanas, aumentando la probabilidad de que se produzca otro sismo. Aunque la mayoría de los eventos desencadenados suelen ser réplicas menores, en raras ocasiones la tensión transferida es suficiente para activar otro segmento importante de la falla.

La agencia estadounidense señala que un gran terremoto puede desencadenar terremotos en fallas cercanas e incluso, en ocasiones, influir en fallas ubicadas mucho más lejos. En el caso de Venezuela, los expertos creen que la primera ruptura cambió las condiciones de tensión en una sección adyacente del sistema de fallas, lo que causó la segunda gran ruptura apenas unos segundos después.