El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Casa del Rey han trasladado su solidaridad al pueblo venezolano. El ministro de Exteriores ya ha ofrecido el despliegue de la UME y apoyo a través de la Aecid.

MADRID.– El Gobierno de España ha reaccionado con rapidez ante la tragedia natural que ha sacudido a Venezuela durante la pasada noche. Tras registrarse dos potentes terremotos (de magnitudes 7,2 y 7,5) en el norte del país que han dejado un balance provisional de al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridos, las principales instituciones españolas han manifestado su total apoyo y han puesto a disposición del país caribeño equipos de rescate y ayuda humanitaria.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento: «Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias». En la misma línea se pronunció la Casa del Rey, transmitiendo su «solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos» y acompañando en el dolor a los familiares de los fallecidos.

Cooperación y despliegue militar inmediato

Más allá de las declaraciones institucionales, los mecanismos de ayuda ya se han puesto en marcha. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, para ofrecer formalmente «toda la ayuda de España».

Esta asistencia se canalizará de manera inmediata a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid). Además, a propuesta del Ministerio de Defensa, España ha ofrecido el envío de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un cuerpo especializado en rescates y gestión de grandes catástrofes que ya ha actuado con anterioridad en otros seísmos internacionales. Albares tiene previsto volver a contactar con las autoridades venezolanas en las próximas horas para concretar los detalles del despliegue.

Situación de la colonia española

Respecto a la seguridad de los casi 200.000 ciudadanos españoles que residen en Venezuela, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que tanto la Embajada como el Consulado General en Caracas se encuentran «plenamente operativos» y realizan un seguimiento constante de la situación.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), el ministro Albares aseguró que, de momento, no hay constancia de que ningún ciudadano español se encuentre entre las víctimas mortales o los heridos. No obstante, ha hecho un llamamiento a la calma y ha instado a la colonia española a seguir las cuentas oficiales y los canales de información de la Embajada, habilitando además dos números de teléfono específicos para emergencias consulares:

Desde España / Internacional: +34 91 000 1249

+34 91 000 1249 Desde Venezuela: +58 424-2090264

Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamamiento a la «unión, la serenidad y al amor» en un país que amanece conmocionado y tratando de evaluar los graves daños materiales provocados por los fuertes movimientos telúricos que llegaron a sacudir con fuerza la capital, Caracas.