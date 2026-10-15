Bruselas / Ceuta — El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves a promover una investigación exhaustiva sobre los acontecimientos vividos a finales de julio en Ceuta, calificados por el líder de la oposición como una «invasión», así como sobre la incursión de buques militares marroquíes en aguas de soberanía española.

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Durante sus declaraciones a los medios en Bruselas, donde participó en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, Feijóo aseguró que las conclusiones de dicha investigación serán trasladadas formalmente a la Comisión Europea si vence en las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.

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«Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí», aseveró Feijóo, quien reprochó al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus continuos esfuerzos por «ocultar lo que ha ocurrido» en la ciudad autónoma.

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Alerta sobre la seguridad europea y las devoluciones

El líder de los populares enfatizó que lo ocurrido en la frontera sur de España afecta de manera directa a la soberanía del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, prometió hacer uso de «todos los recursos que proporciona el marco europeo de respuesta a la emergencia para desalojar a las personas que de forma irregular continúan en territorio español».

«No está en juego solo la seguridad de España, sino la seguridad de Europa», remarcó Feijóo ante sus colegas comunitarios, urgiendo a las instituciones europeas a actuar en consecuencia frente a lo que tildó de «atentado a su propia soberanía».

Críticas a la política exterior y justificación de las medidas de Italia

En su comparecencia, Feijóo también se refirió a la decisión del Gobierno italiano de Georgia Meloni de restablecer controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España. Según el líder del PP, esta postura responde a la falta de credibilidad del Ejecutivo español a raíz de la gestión de la crisis en Ceuta, las regularizaciones masivas y el voto en contra de Madrid al reglamento europeo de retornos.

«Comprenderá las dudas de países limítrofes como Italia ante estos hechos constantes. Italia simplemente planteó que hubiese una garantía de que nadie pisaría el continente. España no se la dio e Italia actúa», argumentó, asegurando que bajo su presidencia una situación de desconfianza similar no llegaría a producirse porque ofrecería «fiabilidad y confianza».

Aunque agradeció las muestras de solidaridad que prevé incluir la declaración final del Consejo Europeo hacia España, Feijóo reiteró sus críticas a la postura de Sánchez por restar importancia al despliegue de las fragatas y patrulleras marroquíes.