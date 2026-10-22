BRUSELAS / CEUTA — El Partido Popular ha conseguido situar a Ceuta en el centro de la agenda europea tras lograr que la Eurocámara apruebe tres enmiendas clave orientadas a reforzar la seguridad fronteriza de la ciudad autónoma dentro de la propuesta presupuestaria de la Unión Europea para el ejercicio 2027.

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Desde la formación política se ha subrayado que la protección de las fronteras exteriores y la gestión de los flujos migratorios no deben considerarse competencias exclusivas del ámbito local o nacional, sino un desafío europeo que exige la implicación y el respaldo financiero directo de las instituciones comunitarias.

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Las tres enmiendas clave para la frontera

Las medidas aprobadas en el seno del Parlamento Europeo, que forman parte de la posición de la cámara de cara a la tramitación definitiva del presupuesto, se estructuran en tres ejes fundamentales:

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Refuerzo de Frontex: Se incrementan de forma general los recursos destinados a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para dotar de mayores medios de apoyo a los Estados miembros en la vigilancia de las fronteras exteriores. Inyección económica específica: Se incorporan 40 millones de euros adicionales al instrumento europeo de gestión de fronteras, con una atención particular y directa sobre la situación crítica que afronta Ceuta. Condicionalidad de las ayudas a Marruecos: Se establece una reserva de 50 millones de euros dentro de los fondos europeos destinados a los países de la vecindad sur —entre los que se encuentra Marruecos—, cuyo desembolso quedará estrictamente condicionado al cumplimiento de compromisos verificables en materia de cooperación migratoria y control de los flujos irregulares.

Próximos pasos en la negociación

A pesar de este avance significativo en la Eurocámara, el presupuesto definitivo de la Unión Europea para 2027 aún debe completar las diferentes fases de negociación y trámite entre las instituciones comunitarias.

Desde el Partido Popular de Ceuta han insistido en que mantendrán la presión institucional para que estas partidas se traduzcan finalmente en financiación real y en un compromiso sostenido que reconozca la singularidad geográfica de la ciudad como frontera sur de Europa.